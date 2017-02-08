Ordu'da ikinci kayak tesisi hazırlığı

Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin 2 bin 300 rakımın üzerindeki Perşembe Yaylası'na ilgisinin arttığını söyledi.

Başta Arap turistler olmak üzere yılda yaklaşık 500 bin kişinin geldiği yayla için yeni ihtiyaç doğduğunu anlatan Gündoğar, "Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinde yaptığımız görüşme neticesinde, belediyemizin imkanlarıyla, Büyükşehir Belediyemiz ve hükümetimizin destekleriyle Perşembe Yaylası'na kayak tesisi yapacağız. Tesisin yapımına bu yaz itibarıyla başlanacak" dedi.

KARIN KALDIĞI EN UZUN PİST

Yaylada araştırma çalışmalarının sürdüğünü bildiren Gündoğar, karın en fazla kaldığı ve en uzun pistin yapılabileceği bölgenin tespitine çalıştıklarını dile getirdi. Oldukça modern bir tesisi bölge halkına kazandırmayı hedeflediklerini vurgulayan Gündoğar, "Kayak tesisinde dinlenme alanları, lokanta, butik otel ve sosyal mekanların da olması için elimizden geleni yapacağız. Hedefimiz tesisi bu yaz tamamlayıp, bir sonraki kış sezonuna hazır etmek" diye konuştu.

Ordu'ya kazandıracakları ikinci kayak tesisinin tüm bölge halkına hayırlar getirmesini dileyen Gündoğar, tesisle, menderesleriyle de ünlü Perşembe Yaylası'nın kış turizminin yeni gözde mekanlarından biri olacağını kaydetti.