Ordu’da İş Yeri Yangını

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın diğer dükkanlara sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın diğer dükkanlara sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Ünye Sanayi Sitesi esnaflarından Murat Yılmaz'ın iş yerinde meydana gelen yangın, iş yerinin büro bölümünü kullanılamaz hale getirdi. Dumanların içeriyi sardığını fark edince 110'u aradığını belirten iş yeri sahibi Murat Yılmaz, "Cuma namazından sonra iş yerime geldiğimde her şey normaldi. Fakat bir zaman sonra içeride duman oluşmaya başladı. Dumanın üst kat yazıhaneden geldiğini fark ettim. İtfaiyeyi aradım ve geldiler. Tek tesellim yangının diğer dükkanlara sıçramadan söndürmesi. Can kaybımız yok, maddi zararımız var" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.