Ordu'da İŞKUR destekli 2 bin kişi işe alınacak

Ordu İŞKUR üzerinden Toplum Yararına Çalışma Programları kapsamında yapılacak alımlarda 2 bin kişi belediyelerde, müftülüklerde ve Orman İşletme Müdürlükleri'nde istihdam edilecek

AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, Ordu’da toplam 2 bin kişinin Toplum Yararına Çalışma Programları (TYÇP) kapsamında istihdam edileceğini bildirdi. Başvuruların 27 Şubat 2017 tarihinde başlayacağını dile getiren Taşçı, "Başvurular, 3 Mart 2017 tarihine kadar devam edecek. İş sıkıntısı çeken hemşehrilerimiz bu fırsatı değerlendirsin ve buna mutlaka müracaat etsin" dedi.

BAŞBAKAN VE BAKAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

İŞKUR'un son yıllarda önemli çalışmalara imza attığını belirten AK Partili Taşçı, "İŞKUR, TYÇP kapsamında herhangi bir uzmanlık alanı olmayan, belirli bir eğitim almamış, kendi başlarına iş bulmaları zor olan işsiz grubu bilinçli yönlendirmelerle istihdam edip gelir elde etmelerini sağlayarak önemli bir sosyal sorumluluk üstlenmektedir. Başta Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım olmak üzere Ordu'muzdan desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğlu'na teşekkür ediyorum. Ordu'ya hayırlı uğurlu olsun" dedi.

KURA İLE BELİRLENECEK

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ise İŞKUR üzerinden yapılacak alımlarla 2 bin Ordulunun belediyelerde, müftülüklerde ve Orman İşletme Müdürlüklerinde istihdam edileceğini açıkladı. Gündoğdu, "Büyük bir bölümü belediyelerde değerlendirilecek personeller çevre düzenlemesi, temizlik ve park bahçe görevlisi olarak çalışacaklar. Başvuru sürecinin ardından yapılacak kura çekilişi ile göreve başlayacak kişiler belirlenecek. Kura ile işe girmeye hak kazanan hemşehrilerimiz Mart ayının ortasında işbaşı yapacak. Bu program ile Ordu ekonomisine yaklaşık 1 milyon 700 bin liralık bir katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.