  • BIST 88.044
  • Altın 144,936
  • Dolar 3,6758
  • Euro 3,9465
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 10 °C
  • FETÖ'NÜN KİTABINI YAZDI
  • Asayiş olaylarında 'resmi' düşüş var
  • Bu Erdoğan'ın değil 'memleketin meselesi'
  • FETÖ'NÜN KİTABINI YAZDI
  • Asayiş olaylarında 'resmi' düşüş var
  • Bu Erdoğan'ın değil 'memleketin meselesi'
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Ordu’da İşverenlere 1,5 Milyon Tl Ceza

» »
Ordu’da İşverenlere 1,5 Milyon Tl Ceza
Ordu'da bazı şartname ve uygulamaları yerine getirmeyen işverenlere 1,5 milyon TL ceza yazıldı.

Ordu'da bazı şartname ve uygulamaları yerine getirmeyen işverenlere 1,5 milyon TL ceza yazıldı.

İŞKUR Ordu İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre iş, işçi sağlığı ve güvenliğine uymayan, kaçak işçi çalıştıran toplam 198 işverene 2016 yılında kesilen ceza miktarı 1,5 milyon TL'yi aştı. Buna göre iş, işçi sağlığı ve güvenliğine uymayan 165 işverene toplam 1 milyon 161 bin TL, 4817 sayılı kanuna aykırı şekilde yabancı uyruklu kişileri çalıştırdıkları tespit edilen 4 işveren ve 3 yabancı uyruklu kişiye toplam 30 bin 841 TL, engelli istihdamı konusunda duyarsız davranan 29 işverene de 375 bin 130 TL olmak üzere toplam 1 milyon 567 bin TL ceza kesildi.

Ordu'da 2015 yılında iş, işçi sağlığı ve güvenliğine uymayan 59 işverene 888 bin TL, 4817 sayılı kanuna aykırı şekilde yabancı uyruklu kişileri çalıştırdıkları tespit edilen 13 işveren ve 54 yabancı uyruklu kişiye toplam 486 bin TL ceza uygulanmıştı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adıyaman Belediyespor Zirve Yarışını Sürdürüyor06 Şubat 2017 Pazartesi 14:13
  • Şeyhoğlu’ndan İki Yeni Kitap06 Şubat 2017 Pazartesi 14:08
  • Teski Alo 185 Çağrı Merkezi 7/24 Hizmete Devam Ediyor06 Şubat 2017 Pazartesi 14:08
  • Adıyaman’da 2016 Yılında 521 Yapı Ruhsatı Ve 294 Yapı Kullanma Ruhsatı Verildi06 Şubat 2017 Pazartesi 14:08
  • Hastane Ek Binasına Çocuk Polikliniği Açıldı06 Şubat 2017 Pazartesi 14:08
  • Şube Başkanı Yıldırım; “Okular Da Sigara Ve Uyuşturucu Kullanımı Önemli Boyutlarda”06 Şubat 2017 Pazartesi 14:08
  • Başkan Albayrak Süleymanpaşa İlçesinde İnceleme Ve Ziyaretlerde Bulundu06 Şubat 2017 Pazartesi 14:08
  • Yumurtalık’ta "Geleceğe Doğru Bakan Çocuklar" Kampı06 Şubat 2017 Pazartesi 14:08
  • Başkan Sarı’dan ‘Ambulansa Yol Ver’ Kampanyasına Destek Çağrısı06 Şubat 2017 Pazartesi 14:08
  • Ana Okulunda Korkutan Yangın06 Şubat 2017 Pazartesi 14:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti