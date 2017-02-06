Ordu’da İşverenlere 1,5 Milyon Tl Ceza

Ordu'da bazı şartname ve uygulamaları yerine getirmeyen işverenlere 1,5 milyon TL ceza yazıldı.

Ordu'da bazı şartname ve uygulamaları yerine getirmeyen işverenlere 1,5 milyon TL ceza yazıldı.

İŞKUR Ordu İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre iş, işçi sağlığı ve güvenliğine uymayan, kaçak işçi çalıştıran toplam 198 işverene 2016 yılında kesilen ceza miktarı 1,5 milyon TL'yi aştı. Buna göre iş, işçi sağlığı ve güvenliğine uymayan 165 işverene toplam 1 milyon 161 bin TL, 4817 sayılı kanuna aykırı şekilde yabancı uyruklu kişileri çalıştırdıkları tespit edilen 4 işveren ve 3 yabancı uyruklu kişiye toplam 30 bin 841 TL, engelli istihdamı konusunda duyarsız davranan 29 işverene de 375 bin 130 TL olmak üzere toplam 1 milyon 567 bin TL ceza kesildi.

Ordu'da 2015 yılında iş, işçi sağlığı ve güvenliğine uymayan 59 işverene 888 bin TL, 4817 sayılı kanuna aykırı şekilde yabancı uyruklu kişileri çalıştırdıkları tespit edilen 13 işveren ve 54 yabancı uyruklu kişiye toplam 486 bin TL ceza uygulanmıştı.