Ordu'da 'Kudüs' protestosu

Ordu'nun Altınordu İlçesi Aziziye Camisi önünde toplanan sivil toplum kuruluşları, ellerindeki dövizler ile kararı protesto etti

Memur-Sen İl Temsilcisi İsmail Çelenk, 81 ilde ayakta olduklarına dikkati çekerek, İslam alemini de ayağa kalkmaya davet etti. İsrail'in bütün şer odaklarını dünyaya saçtığını kaydeden Çelenk, "Kudüs sıradan bir toprak parçası değildir. Kudüs inananların ilk mescidi, ilk kıblesidir. Onun için birtakım darbeci yöneticileri elde edebilirsiniz ama inananların kalbindeki imana hiçbir zaman hükmedemeyeceksiniz" dedi.

1,5 MİLYONUN DÖKÜLEN KANINDAN SORUMLULAR

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve AK Parti İl Başkanı Uğur Çelenk'in de katılarak destek verdiği protestoda grup adına açıklamalarını sürdüren İl Temsilcisi Çelenk, İsrail ve ABD'nin, Irak'taki 1,5 milyonun dökülen kanından sorumlu olduğunu savunarak, "Siz sahile vuran Aylan bebekten sorumlusunuz. Suriye'de ölen binlerce masumdan sorumlusunuz. Kanları ellerinize bulaştı. Yıllarca Filistin'de çocukları katlettiniz. Masumları öldürdünüz. Bugün görüyoruz ki; DEAŞ'ı siz beslediniz. Teröre siz destek verdiniz. Bugün Suriye'de, binlerce tır silahı siz veriyorsunuz. Biz diyoruz ki artık uyanıyoruz" diye konuştu. AA / ORDU