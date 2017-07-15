Ordu’da Milli Birlik Günü Coşkusu

Ordu'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" coşkulu bir şekilde kutlandı.

Ordu'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" coşkulu bir şekilde kutlandı.

15 Temmuz 2016 gecesi hain terör örgütü FETÖ tarafından gerçekleştirilen kalkışmanın millet tarafından önlenmesinin bayramı olarak kutlanan "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Ordu Demokrasi Meydanı'nda binlerce kişinin katılımıyla kutlandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi önündeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlamalar Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından Ordu Kent Konseyi Başkanı Özgür Enginyurt, Ordulular adına bir konuşma yaptı. Enginyurt, konuşmasında dış güçlerin maşa olarak kullandığı hain bir terör örgütü olan FETÖ tarafından gerçekleştirilmek istenen darbenin bir işgal hareketi olduğunu ve aziz millet tarafından engellendiğini belirterek bunun tarihte ender görülen bir durum olduğunu belirtti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz da 15 Temmuz 2016 gecesi yaşadıklarını anlattı. O gece ilk darbe haberini aldıktan sonra protokol mensupları olarak bir araya geldiklerini belirten Yılmaz, Jandarma Komutanı Albay Sedat Karakaya'nın darbeciler tarafından gönderilen talimatı yok kabul ederek Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı'nın yanında yer aldığını belirtmesinin kırılma noktası olduğunu belirtti.

O geceden sonra Orduluların büyük bir birlik beraberlik göstererek büyük bir dayanışma örneği gösterdiğini de belirten Yılmaz, tüm Ordululara teşekkür etti. Yılmaz, sözlerini son bölümünde "15 Temmuz Selam Olsun" şiirini okudu.