Ordu’da Otopark Borcu Olanlara Mahkeme Yolu

Ordu Büyükşehir Belediyesinin iştiraki ORBEL A.Ş. tarafından işletilen kent merkezindeki cadde, bulvar ve sokaklar üzerinde ücretli park uygulaması ile...

Ordu Büyükşehir Belediyesinin iştiraki ORBEL A.Ş. tarafından işletilen kent merkezindeki cadde, bulvar ve sokaklar üzerinde ücretli park uygulaması ile otoparklarda ücret ödemeyenlerle ilgili yasal süreç başlatılacak.

ORBEL'den yapılan açıklamada ödenmeyen park ücretleri için icra takiplerinin açıldığı, henüz aleyhine takip açılmayan vatandaşların daha fazla maddi külfete katlanmak zorunda kalmamaları için uzlaşmak adına ORBEL A.Ş.'ye gelerek uzlaşma yoluna gitmeleri istendi. Park ücretlerine, icra takip masrafları, vekalet ücreti ve harçlarda eklendiğinde ödenmesi gereken rakamın yaklaşık iki katına çıktığı belirtilen açıklamada, vatandaşların mağdur olmamaları için, aleyhlerine icra takibi başlatılmadan önce uzlaşmaya gidip, park ücretlerini ödemeleri gerektiğine dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca halkı yanlış yönlendiren, yalan yanlış haberlerle insanları park ücretlerini ödememeye sevk eden, basına yanlış demeçler veren açıklamalara itibar etmemeleri, park uygulamasının yasaya uygun olduğundan dolayı mağdur olabilecekleri belirtildi.

Samsun'da açılan davalar reddedildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sınırları dahilinde kent merkezindeki cadde, bulvar ve sokaklar üzerinde parkomat makineleri ile otopark işletilmesi hakkındaki yönetmeliğin iptali istemiyle Vehbi Gül tarafından açılan davada, Samsun 1.İdare Mahkemesince Büyükşehir Belediyesinin, karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etme ve işletme, işlettirmek veya kiraya vermek gibi yetkilerinin bulunmadığı kabul edilerek, dava konusu yönetmeliğin tamamının iptaline karar vermiş ancak Danıştay 8. Dairesi kararı bozarak yapılan işlemin usule uygun olduğuna hükmetmişti.