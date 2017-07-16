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Ordu’da Sabaha Kadar Demokrasi Nöbeti

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Ordu’da Sabaha Kadar Demokrasi Nöbeti
Ordu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları 16 Temmuz sabahına kadar binlerce kişinin katılımıyla yapıldı.

Ordu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları 16 Temmuz sabahına kadar binlerce kişinin katılımıyla yapıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Demokrasi Meydanı'nda sabaha kadar "Demokrasi Nöbeti" tutan yediden yetmişe binlerce insan ellerinde Türk bayrakları ile geldikleri alanda kurulan sahneden okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından hep birlikte dua etti. Herhangi bir parti bayrağının olmadığı meydan, Türk bayrakları ile kırmızı beyaza büründü. Meydanda kurulan dev ekranda 15 Temmuz için hazırlanan belgeseller gösterildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin meydana bakan duvarına dev Türk bayrağı, Atatürk'ün ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı asıldı. Program kapsamında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 15 Temmuz gecesi 4. Ana Jet Üs Komutanlığında savaş uçaklarının kalkışını engellemeye çalışırken darbeci askerler tarafından kafasından vurularak şehit edilen Emrah Sapa'nın babası İsmail Sapa'ya şehrin altın anahtarını takdim etti

Meydana toplanan vatandaşlar Yalı Camii'nde akşam, yatsı ve sabah namazlarını birlikte kıldı. Sahne önünde Demokrasi Nöbeti'ne katılan engelli vatandaşlar için de özel bir alan ayrıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Demokrasi Nöbeti'ne katılan vatandaşlara su, çay ve ve kumanya dağıttı. Sabah namazının kılınmasının ardından vatandaşlara çorba ikram edildi.

Ordu’da Sabaha Kadar Demokrasi Nöbeti

Ordu’da Sabaha Kadar Demokrasi Nöbeti

Ordu’da Sabaha Kadar Demokrasi Nöbeti

Ordu’da Sabaha Kadar Demokrasi Nöbeti

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