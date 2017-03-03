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Ordu’da Şubat Ayında 817 Olayda 13 Kişi Tutuklandı

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Ordu’da Şubat Ayında 817 Olayda 13 Kişi Tutuklandı
Ordu'da Şubat ayı içerisinde meydana gelen 817 asayiş olayında 13 kişi tutuklandı.

Ordu'da Şubat ayı içerisinde meydana gelen 817 asayiş olayında 13 kişi tutuklandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Şubat ayı içerisinde kişilere karşı 421, malvarlığına karşı 132, millet ve devlete karşı 14, takibi gereken 218 olmak üzere 817 olay meydana geldi. Bu olaylarda bin 443 kişi hakkında işlem yapılırken, adli makamlar 28 kişiye adli kontrol kararı verirken 113 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yine bu olaylarda 14 adet tabanca, 13 adet tüfek, 4 adet kurusıkı tabanca, 7 bıçak, 10 bin TL, 104 adet iskambil kağıdı, 21 adet fişek ele geçirilirken haklarında yakalama emri bulunan 107 aranan şahısta adli makamlara sevk edildi.

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