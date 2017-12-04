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Ordu’da Trafik Kazası: 4 Ölü, 2 Yaralı

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Ordu’da Trafik Kazası: 4 Ölü, 2 Yaralı
Ordu'da kamyonetin hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ordu'da kamyonetin hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Altınordu-Ulubey karayolu Eskipazar mevkisinde meydana gelen kazada, Zeki Demir yönetimindeki 52 DP 322 plakalı kamyonet, Ertan Bordanacı yönetimindeki 52 FC 827 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte hafif ticari araçta bulunan Taliye Bordanacı, Birgül Bordanacı ve ismi öğrenilemeyen iki çocuk yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Zeki Demir, Ertan Bordanacı, eşi Birgül Bordanacı ve annesi Taliye Bordanacı kurtarılamadı.

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