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Ordu’da Tünelde Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Ordu’da Tünelde Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Ordu'nun Ünye ilçesi Ünye Yunus Emre Tüneli'nde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesi Ünye Yunus Emre Tüneli'nde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Ünye Yunus Emre Tüneli'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ordu'dan Samsun istikametine gitmekte olan İslam K. idaresindeki forklifte ve arkasından seyreden Yusuf S. idaresindeki 52 LF 191plakalı kamyonete arkadan gelen Yalçın D.'nin kullandığı 48 YZ 465 plakalı tır çarptı. Her iki aracı yaklaşık 200 metre sürükleyerek hurdaya çeviren tır, kaza yerinden yaklaşık 400 metre sonra yan duvara çarparak durabildi.

Forklift sürücüsü İslam Kocakoç olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonette bulunan iki kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kamyonet sürücüsü Yusuf S. ise sıkıştığı araçtan itfaiyenin çabalarıyla çıkarıldı. İlk müdahalesi ambulans içinde yapılan Yusuf S. daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yusuf S.'nin durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza sonrası tır sürücüsü Yalçın D. gözaltına alındı.

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