  • BIST 106.087
  • Altın 155,797
  • Dolar 3,8622
  • Euro 4,5556
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 9 °C

Ordu'da yaylaya modern mezbaha

»
Ordu'da yaylaya modern mezbaha
Ordu'nun önemli turizm noktalarından iki bin rakımlı Çambaşı Yaylası'na modern teknoloji ile donatılmış mobil mezbaha kuruluyor. Başkan Enver Yılmaz, "Amacımız, yaylamızı ziyaret edenlerin günlük et tüketimi ihtiyacını karşılamak" dedi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Kabadüz İlçesi'ne bağlı Çambaşı Yaylası'na bölgenin küçükbaş ve büyükbaş hayvan kesim ihtiyacını karşılayacak mobil mezbahanın kurulmasında son aşamaya gelindiğini söyledi. 

Çambaşı'nın cazibesinin her geçen gün arttığına işaret eden Yılmaz, "Kayak merkezimizin açılması ve konaklama ihtiyacına yönelik yatırımların artmasıyla her geçen gün daha fazla sayıda insan Çambaşı Yaylası'na geliyor" dedi.

Başkan Yılmaz, şöyle devam etti: "Bu nedenle bizler, yaylamızı ziyaret edenlerin günlük et tüketimi ihtiyacını karşılamak amacıyla modern bir mezbaha tesisini hizmete sunuyoruz. Çambaşı Yaylası’na ve çevre bölgelere hizmet edecek ve yılda ortalama 4 bin 500 küçükbaş ve büyükbaş hayvan kesimi yapılabilecek mezbahamızın yıl boyunca hizmet vermesini planlıyoruz." HHALK / ORDU

 

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ülkücüler 'işçilerle' buluştu07 Aralık 2017 Perşembe 14:57
  • CarrefourSA, Dijitalleşme Yolundaki Önemli Adımlarından Birini “Huawei Türkiye” ile Atıyor07 Aralık 2017 Perşembe 14:15
  • Taşerona kadroda 12 madde nedir? Taşeron işçiye kadro detayları!07 Aralık 2017 Perşembe 12:40
  • Taşeron işçisine iki aşamalı sınav07 Aralık 2017 Perşembe 12:30
  • “Bitcoin”li aramalar 1 yılda yüzde 1460 arttı07 Aralık 2017 Perşembe 12:02
  • QNB Finansbank’ın Müşteri İlişkilerine Hareket Geldi!07 Aralık 2017 Perşembe 12:00
  • ESET, Microsoft, FBI, Interpol ve Europol işbirliğiyle07 Aralık 2017 Perşembe 11:56
  • Vestel Müşteri Hizmetleri’ne altıninovasyon ödülü07 Aralık 2017 Perşembe 11:55
  • 2018 Tatilleri İçin Uçak Biletini Şimdi Alanlar %70 Kar Ediyor07 Aralık 2017 Perşembe 11:51
  • VODAFONE’LULAR AYDA 20 GB’YE VARAN HEDİYE İNTERNET KAZANABİLECEK07 Aralık 2017 Perşembe 11:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti