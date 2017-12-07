Ordu'da yaylaya modern mezbaha

Ordu'nun önemli turizm noktalarından iki bin rakımlı Çambaşı Yaylası'na modern teknoloji ile donatılmış mobil mezbaha kuruluyor. Başkan Enver Yılmaz, "Amacımız, yaylamızı ziyaret edenlerin günlük et tüketimi ihtiyacını karşılamak" dedi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Kabadüz İlçesi'ne bağlı Çambaşı Yaylası'na bölgenin küçükbaş ve büyükbaş hayvan kesim ihtiyacını karşılayacak mobil mezbahanın kurulmasında son aşamaya gelindiğini söyledi.

Çambaşı'nın cazibesinin her geçen gün arttığına işaret eden Yılmaz, "Kayak merkezimizin açılması ve konaklama ihtiyacına yönelik yatırımların artmasıyla her geçen gün daha fazla sayıda insan Çambaşı Yaylası'na geliyor" dedi.

Başkan Yılmaz, şöyle devam etti: "Bu nedenle bizler, yaylamızı ziyaret edenlerin günlük et tüketimi ihtiyacını karşılamak amacıyla modern bir mezbaha tesisini hizmete sunuyoruz. Çambaşı Yaylası’na ve çevre bölgelere hizmet edecek ve yılda ortalama 4 bin 500 küçükbaş ve büyükbaş hayvan kesimi yapılabilecek mezbahamızın yıl boyunca hizmet vermesini planlıyoruz." HHALK / ORDU