Ordu’da Yerli Malı Haftası Kutlandı

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Altınfındık İlokulu'nda düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliğine katıldı.

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Altınfındık İlokulu'nda düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliğine katıldı.

Yerli malı tüketiminin öneminin anlatıldığı ve her yıl 12-18 Aralık arasında kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası başladı. Halk arasında Yerli Malı Haftası olarak bilenen hafta, tüm yurtta olduğu gibi Ordu'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Altınordu Altınfındık İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinliğe katılan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, öğrencilerle bir araya gelerek yerli ürünlerden oluşan sofraya konuk oldu.

Altınfındık İlkokulu'nda düzenlenen etkinliğe katılarak bir konuşma yapan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, yerli malların önemine vurgu yaptı. Yerli Malı Haftası'nın, yerli ve milli ürünlerin kullanımına katkı sağladığını ifade eden Başkan Tekintaş, "12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası başladı. Milletin varlığının büyütülebilmesi, yerli malının her alanda kullanılabilmesi, gıdadan giyime, giyimden savunmaya her sektörün yerli ürünlerle donatılması bir ülkenin gelişimi ve değişimi için son derece önemlidir. Cumhurbaşkanımızın ısrarla üzerinde durduğu "yerli ve milli olma" kelimesi Türkiye Cumhuriyeti'nin kendine yetebilecek bir ülke olabildiğinin en önemli göstergelerinden bir tanesidir. Çocuklarımız bu hafta kapsamında pek çok alanda ürünlerin yerli ve milli olmasına özen göstereceklerdir. Yerli Malı Haftası'nın hem tutumlu olmayı hem de tasarruflu olmayı sağlamasını temenni ediyorum ve herkesin yerli ve milli sayılan ürünlerin kullanılmasına gayret göstermelerini istiyoruz" dedi.

Çocuklardan "tutumlu olun" mesajı

Altınfındık İlkokulu öğrencilere de Yerli Malı Haftası'nın önemine vurgu yaptılar. Tutumlu olmaya dikkat çeken minik öğrenciler gereksiz yere su, elektrik gibi kaynakların kullanılmaması gerektiğini ve herkesin dikkat etmesi gerektiğini aktardılar.