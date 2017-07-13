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Ordu’da Zabıtaya Yaka Kamerası

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Ordu’da Zabıtaya Yaka Kamerası
Ordu'da zabıtalar artık tüm denetimlerini sesli ve görüntülü yaka kameraları eşliğinde yapacak.

Ordu'da zabıtalar artık tüm denetimlerini sesli ve görüntülü yaka kameraları eşliğinde yapacak.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, son zamanlarda gündeme gelen zabıta denetimleriyle ilgili açıklamada bulundu. Seyyar satıcıların zabıtalara karşı kamuoyunda oluşan ön yargılardan faydalanarak yanlış bir algı oluşturma çabası içinde olduğuna dikkat çeken Başkan Yılmaz, denetimlerin tavizsiz bir şekilde devam edeceğini ve kameralarla kayıt altına alınacağını söyledi.

Seyyar satıcılara yönelik denetimlerin devam edeceğini ve bu denetimlerin kameralar ile kayıt altına alınacağını belirten Başkan Enver Yılmaz, "Seyyar satıcılık konusu, kanunun verdiği yetkilerin kullanılması ve düzenin muhafaza edilmesiyle ilgili bir sistem meselesidir. Bu sistemin sağlıklı bir şekilde oturması, işlemesi ve bize verilen yetkilerin sonuna kadar kullanılması konusunda talimat verdim. Bunu yaparken de herhangi bir haksızlığa ve yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için teknolojinin imkanlarını kullanacağız. Zabıta personelimize dağıttığımız kameralar vasıtasıyla bütün diyalogları sesli ve görüntülü bir şekilde kayıt altına alacağız" diye konuştu.

Ordu’da Zabıtaya Yaka Kamerası

Ordu’da Zabıtaya Yaka Kamerası

Ordu’da Zabıtaya Yaka Kamerası

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