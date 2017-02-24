Ordu’da Zehir Tacirlerine Darbe

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'dan Ordu'ya uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı yönde ihbar aldı. Bunun üzerinde şüpheli şahısların bir otobüsle Ordu'ya geldiğini öğrenen ekipler Altınordu ilçesindeki şehirlerarası otobüs terminalinde beklemeye başladı. Bir süre sonra terminale gelen otobüsü durduran ekipler belirledikleri 1'i kadın 3 kişiyi gözaltına aldı.

Bu sırada operasyona götürülen özel eğitimli "Vasil" adlı köpek yardımıyla otobüste kapsamlı bir arama yapıldı. Yapılan aramada şahıslara ait olduğu öğrenilen çantadan 2,5 kilo esrar ve 715 adet uyuşturucu sentetik hap bulundu. 3 şüpheli sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.