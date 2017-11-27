Ordu’daki Cinayete 3 Gözaltı

Ordu'da aracında bıçaklanan öldürülen Şafak Şenel cinayetiyle ilgili olarak biri yabancı uyruklu kadın olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.

Ordu'da aracında bıçaklanan öldürülen Şafak Şenel cinayetiyle ilgili olarak biri yabancı uyruklu kadın olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Şafak Şenel'in, gece saatlerinde Kemal A. (28) ile buluştuğu ve aralarında eskiye dayalı bir husumetten dolayı tartışma çıktığı belirlendi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kemal A.'nın üzerinde taşıdığı bıçakla Şafak Şenel'i bıçaklayarak ölümüne sebep olduğu öğrenildi.

Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri Kemal A. ile olaya karıştığı iddia edilen taksi şoförü M.G. ile yabancı uyruklu kadın A.M.'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.