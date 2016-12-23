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Ordu’dan Halep’e Yardım Eli

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Ordu’dan Halep’e Yardım Eli
Ordu'da Suriye'nin Halep kentindeki savaştan mağdur olan ve göçmen durumuna düşen insanlara yardım etmek ve ihtiyaçlarını karşılamakta katkıda bulunmak...

Ordu'da Suriye'nin Halep kentindeki savaştan mağdur olan ve göçmen durumuna düşen insanlara yardım etmek ve ihtiyaçlarını karşılamakta katkıda bulunmak amacıyla Elif Sosyal Yardımlaşma Derneği (Elif-Der) ile İnsani Yardım Vakfı (IHH) tarafından ortaklaşa organize edilen kermes açıldı.

Altınordu ilçesinde Tahıl Pazarı mevkisinde hafta sürecek olan kermesin açılışını Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Elif-Der Başkanı olan ve aynı zamanda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın eşi Yeter Yılmaz birlikte gerçekleştirdi. Hayırsever kadınlarında katkıda bulunduğu kermes 30 Aralık tarihine kadar açık kalacak. Kermesten elde edilen gelir Halep mağdurlarının ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak.

Elif-Der Başkanı Yeter Yılmaz, Suriye'deki süren savaş ortamından binlerce insanın olumsuz etkilendiğini, özellikle son dönemde Halep'te yaşanan olayların Türkiye'den üzüntüyle takip edildiğine dikkat çekti. Halep'te binlerce insanın göçmen duruma düştüğünü, sığınma kamplarında yaşadığını belirten Yılmaz, "Halep'teki savaş ortamından en çok kadın ve çocuklar olumsuz etkilendi. Binlerce insan göçmen duruma düşürüldü. Bu insanların yaşamlarını idame ettirebilmeleri için ülkemizin dört bir yanından yardım çalışmaları sürdürülüyor. Biz de sivil toplum kuruluşu olarak İnsani Yardım Vakfı (IHH) ile ortak bir çalışma yaparak Halep'teki savaştan mağdur olmuş kardeşlerimize yardımcı olmak, onların ihtiyaçlarını karşılamalarına katkıda bulunmak amacıyla kermes düzenledik. Kermesten elde edilecek gelir ile yapılacak bağışlar Halep'teki göçmen kardeşlerimize yardım olarak gönderilecek" dedi.

Ordu’dan Halep’e Yardım Eli

Ordu’dan Halep’e Yardım Eli

Ordu’dan Halep’e Yardım Eli

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