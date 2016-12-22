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Ordulu muhtarlar terörü lanetledi

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Ordulu muhtarlar terörü lanetledi
Ordulu muhtarlar, İstanbul ve Kayseri'deki terör saldırılarına 'Terörün karşısında, devletimizin yanındayız' yürüyüşü ile tepki gösterdi. Vali Balkanlıoğlu, herkesin teröre karşı birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesini istedi

Ordu'da muhtarlar, İstanbul ve Kayseri'deki terör saldırılarına 'Terörün karşısında, devletimizin yanındayız' yürüyüşü ile tepki gösterdi. Ordu Muhtarlar Federasyonu ve Altınordu Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen yürüyüşe, Vali İrfan Balkanlıoğlu, Garnizon Komutan Albay Sedat Sarıkaya, İl Emniyet Müdürü Suat Çelik, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz ve çok sayıda muhtar katıldı. Yürüyüş sırasında muhtarlar, çeşitli sloganlar attı. 

FİGÜRANLAR BAŞARAMAYACAK
Muhtarları yaptıkları yürüyüşten dolayı kutlayan Vali Balkanlıoğlu, Türkiye'nin üzerinde çok büyük oyunlar oynandığına dikkati çekerek, "Maksat Türk insanını bölmek, parçalamak, güçsüz düşürmek ve bölgede istikrar unsuru olan devletimize ve hükümetimize zarar vermek. Biz birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz, birbirimize kenetlendiğimiz sürece bu oyuncuların, bu figüranların oyunları hiçbir zaman başarıya ulaşamayacaktır. Biz haklıyız, Allah bizimle inşallah" dedi. Muhtarlar adına konuşan Yaşar Temel ise düzenledikleri yürüyüşe Ordu'nun 20 ilçesinden muhtarların katıldığını belirtti. Saygı duruşunda bulunan muhtarlar, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra dağıldı.

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