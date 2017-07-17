Ordulular Demokrasi Dersi Verdi

Ordulular, hain darbe girişiminin 1. yıldönümünde bir defa daha demokrasi dersi verdi.

Ordulular, hain darbe girişiminin 1. yıldönümünde bir defa daha demokrasi dersi verdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi önündeki "Demokrasi Meydanı'nda iki gün boyunca toplanan binlerce kişi sabaha kadar nöbet tuttu. Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldığı ve mehter marşlarının renklendirdiği demokrasi nöbetinde yediden yetmişe herkes aynı ruh ve heyecan yaşadı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe kalkışmasının ilk duyulmasıyla birlikte Ordu'da bütün kesimlerin tek yumruk olduğuna dikkat çekerek, "Ordu olarak 19 ilçesi, 751 bin nüfusu ve 800'e yakın mahallesiyle her zaman devletimizin yanında dimdik durduk. Bunu da zor zamanlarda bir araya gelerek ispat ettik. Bugün 15 Temmuz destanının yıl dönümü sebebiyle 250 şehidimizi saygı ve rahmetle anıyor, 2 bin 193 gazimize şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın mihmandarlığında inşallah bu tür badireleri yaşamamak konusunda gerekli tedbirleri alacağız" dedi.

Yılmaz, vatanı ve milletini seven Türk milletinin bundan sonraki zor zamanlarda da bir ve beraber olacağına gönülden inandığını belirterek, "Allah bizleri mahcup etmesin, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" diye konuştu.