  • BIST 88.830
  • Altın 144,131
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya -1 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 5 °C

Ordu'nun '4 mevsim' fotoğrafları sergileniyor

»
Ordu'nun '4 mevsim' fotoğrafları sergileniyor
Ordu'da düzenlenen '4 Mevsim Ordu' yarışmasında seçilen fotoğrafların sergisi açıldı. Sergi, 12 Mart Pazar gününe kadar ziyarete açık olacak.

 

Ordu'da düzenlenen '4 Mevsim Ordu' yarışmasında seçilen fotoğrafların sergisi açıldı. Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi'nde gerçekleşen sergi açılış töreninde yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, yarışmaya 451 fotoğraf sanatçısının bin 530 eserle katıldığını söyledi.

Ordu'nun güzelliğini yansıtan birbirinden değerli eserler ortaya çıktığını vurgulayan Başkan Yılmaz, jüri tarafından en güzel fotoğrafların değerlendirildiğini anlattı. Fotoğrafların kent tanıtımına önemli katkılar sağladığına işaret eden Başkan Yılmaz, "Bu sene de çok güzel fotoğraflar ortaya çıktı. Belki hemşehrilerimizin birçoğu Yason Burnu’nu, Perşembe Yaylası’nı hayatlarında hiç görmediler. Biz, bu sergiler vasıtasıyla ilimizin en güzel yerlerini sizin ayağınıza getiriyoruz" dedi.

Protokol üyeleri, açılış sonrası sergide yer alan fotoğrafları inceledi. Sergi, 12 Mart Pazar gününe kadar ziyarete açık olacak.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Samsun bizim ikinci memleketimiz16 Şubat 2017 Perşembe 19:02
  • Karadeniz Kitap Fuarı gün sayıyor15 Şubat 2017 Çarşamba 17:33
  • OMÜ'de işaret dili farkındalığı15 Şubat 2017 Çarşamba 17:26
  • Arda Boyları yeniden sahnelenecek15 Şubat 2017 Çarşamba 07:45
  • Sık Dişini Helası'nda '400 sikke' bulundu14 Şubat 2017 Salı 19:28
  • Tokat'ta tarih fışkırıyor14 Şubat 2017 Salı 19:27
  • İvana Sert en güzeli seçiyor14 Şubat 2017 Salı 18:48
  • Öğrenciler yazarlarla buluştu14 Şubat 2017 Salı 18:29
  • Lovelet Outlet'te en iyilere ödül13 Şubat 2017 Pazartesi 18:26
  • 14 Şubat Bulvar AVM'de bambaşka12 Şubat 2017 Pazar 18:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti