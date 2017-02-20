Ordu'nun '4 mevsim' fotoğrafları sergileniyor

Ordu'da düzenlenen '4 Mevsim Ordu' yarışmasında seçilen fotoğrafların sergisi açıldı. Sergi, 12 Mart Pazar gününe kadar ziyarete açık olacak.

Ordu'da düzenlenen '4 Mevsim Ordu' yarışmasında seçilen fotoğrafların sergisi açıldı. Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi'nde gerçekleşen sergi açılış töreninde yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, yarışmaya 451 fotoğraf sanatçısının bin 530 eserle katıldığını söyledi.

Ordu'nun güzelliğini yansıtan birbirinden değerli eserler ortaya çıktığını vurgulayan Başkan Yılmaz, jüri tarafından en güzel fotoğrafların değerlendirildiğini anlattı. Fotoğrafların kent tanıtımına önemli katkılar sağladığına işaret eden Başkan Yılmaz, "Bu sene de çok güzel fotoğraflar ortaya çıktı. Belki hemşehrilerimizin birçoğu Yason Burnu’nu, Perşembe Yaylası’nı hayatlarında hiç görmediler. Biz, bu sergiler vasıtasıyla ilimizin en güzel yerlerini sizin ayağınıza getiriyoruz" dedi.

Protokol üyeleri, açılış sonrası sergide yer alan fotoğrafları inceledi. Sergi, 12 Mart Pazar gününe kadar ziyarete açık olacak.