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Ordu’nun Yolları Asfaltlanıyor

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Ordu’nun Yolları Asfaltlanıyor
Ordu Büyükşehir Belediyesinin Cumhuriyet tarihinde yerel yönetimlerde tek seferde yapılan ve Türkiye'nin en büyük sıcak asfalt yol ihalesi olan "752 Km'lik...

Ordu Büyükşehir Belediyesinin Cumhuriyet tarihinde yerel yönetimlerde tek seferde yapılan ve Türkiye'nin en büyük sıcak asfalt yol ihalesi olan "752 Km'lik Sıcak Asfalt Yol Projesi" aralıksız devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, söz konusu proje kapsamında hava şartlarının elverdiği dönemlerde yoğun çalışma temposu sergilediklerini belirtti. Bugüne kadar 304 km uzunluğundaki yolun tamamlanarak hizmete sunulduğunu belirten Başkan Yılmaz, "Yollarımızın ömrünü uzatmak, halkımızın konforlu ve güvenli bir şekilde yolculuk yapmasını sağlamak için 19 ilçemizde 112 mahalle ve grup yolu ve ana arterlerde toplam uzunluğu 752 km'yi bulan proje dahilinde çalışmalarımıza kesintisiz devam ediyoruz. Geride bıraktığımız 3 yıllık süreçte toplam 304 km'lik yolun sıcak asfaltını tamamladık. Proje kapsamında yer alan yolların alt yapısını ve üst yapı sıcak asfalt çalışmalarını bitirerek ulaşım sorununu en aza indirmeyi, mevcut yol güzergahlarının standardını yükseltip konforlu ulaşım sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

"Türkiye'nin en uzun yol ağına sahip ikinci iliyiz"

Ordu'nun Türkiye'nin en fazla yol ağına sahip ikinci ili olduğunu belirten Başkan Yılmaz, il genelinde 10 bin 296 km yol ağı bulunduğunu söyledi. Başkan Enver Yılmaz, Türkiye'de bir ilin ortalama kırsal alan yol uzunluğunun 3 bin 777 km olduğu dikkate alındığında Ordu'nun sadece kırsal alanda bulunan yol ağının 3 ilin toplamına denk düştüğünü belirtti.

Türkiye genelinde km2'ye 430 m köy yolu düşerken, bu değerin Ordu'da 1 bin 730 m olarak belirlendiğini ifade eden Başkan Yılmaz, "Ordu'daki kırsal alan yol yoğunluğu Türkiye ortalamasının 4 katından fazladır. Yine Ordu il genelinde 2 bin 575 yerleşim birimine (ünite) hizmet götürülürken, Türkiye genelinde 1 köyün ortalama 1 bağlısı bulunurken bu rakam Ordu'da 4'tür" diye konuştu.

Ordu’nun Yolları Asfaltlanıyor

Ordu’nun Yolları Asfaltlanıyor

Ordu’nun Yolları Asfaltlanıyor

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