Ordu’ya 15 Yılda Hizmet Yağdı

Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde 4 Nisan 1920'de il olan ancak Cumhuriyet tarihi boyunca literatürlerde "Samsun ile Trabzon arasında sıkışmış bir kent" olarak tanımlanan, ekonomik ve sosyal yönden kalkınma hamlesini bir türlü yakalayamayan Ordu son 14 yılda aldığı hizmet ve yatırımlarla adeta ayağa kalktı.
Son 70 yıldır büyük yatırımlar açısından hep geri kalan Ordu, son yıllarda Karadeniz-Akdeniz yolu (Dereyolu), denize havaalanı, üniversite, Topçam Barajı gibi belli başlı yatırımların yanı sıra sahil kesimleri iç kesimlere ulaştıran yeni otoban yollar, belediye hizmetleri, toplu konut, sağlık, eğitim ve istihdam alanlarında aldığı hizmetlerle kalkınma hamlesi yakaladı.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, 2002-2017 yılları arasında Ordu ili genelinde toplam 16 milyar TL'lik yatırım yapıldığı belirlendi. En fazla yatırım yapan ilk 5 kurum, Ulaştırma Bakanlığı, İller Bankası, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı oldu.
İşte Bakanlıkların 15 yıllık yatırımı
Buna göre son 15 yılda Ordu'da bakanlıkların yaptığı yatırım miktarları şöyle:
Ulaştırma Bakanlığı: 4 milyar TL
İller Bankası: 2 milyar 700 milyon TL
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı: 2 milyar 400 milyon TL
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı : 1 milyar 380 milyon TL
Orman ve Su İşleri Bakanlığı : 1 milyar 130 milyon TL
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 1 milyar 110 milyon TL
Milli Eğitim Bakanlığı: 693 milyon TL
TOKİ: 518 milyon TL
Gençlik ve Spor Bakanlığı: 370 milyon TL (İnşa edilen 102 milyon liralık stadyum hariç)
Sağlık Bakanlığı: 320 milyon TL
KÖYDES: 243 milyon TL
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: 190 milyon TL
Kalkınma Ajansı: 97 milyon TL
Kültür ve Turizm Bakanlığı: 76 milyon TL
Adalet Bakanlığı: 51 milyon TL
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 32 milyon TL
KOSGEB: 26 milyon TL
Vakıflar Genel Müdürlüğü: 7.8 milyon TL
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