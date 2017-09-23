Ordu’ya 15 Yılda Hizmet Yağdı

Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde 4 Nisan 1920'de il olan ancak Cumhuriyet tarihi boyunca literatürlerde "Samsun ile Trabzon arasında sıkışmış bir...

Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde 4 Nisan 1920'de il olan ancak Cumhuriyet tarihi boyunca literatürlerde "Samsun ile Trabzon arasında sıkışmış bir kent" olarak tanımlanan, ekonomik ve sosyal yönden kalkınma hamlesini bir türlü yakalayamayan Ordu son 14 yılda aldığı hizmet ve yatırımlarla adeta ayağa kalktı.

Son 70 yıldır büyük yatırımlar açısından hep geri kalan Ordu, son yıllarda Karadeniz-Akdeniz yolu (Dereyolu), denize havaalanı, üniversite, Topçam Barajı gibi belli başlı yatırımların yanı sıra sahil kesimleri iç kesimlere ulaştıran yeni otoban yollar, belediye hizmetleri, toplu konut, sağlık, eğitim ve istihdam alanlarında aldığı hizmetlerle kalkınma hamlesi yakaladı.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, 2002-2017 yılları arasında Ordu ili genelinde toplam 16 milyar TL'lik yatırım yapıldığı belirlendi. En fazla yatırım yapan ilk 5 kurum, Ulaştırma Bakanlığı, İller Bankası, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı oldu.

İşte Bakanlıkların 15 yıllık yatırımı

Buna göre son 15 yılda Ordu'da bakanlıkların yaptığı yatırım miktarları şöyle:

Ulaştırma Bakanlığı: 4 milyar TL

İller Bankası: 2 milyar 700 milyon TL

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı: 2 milyar 400 milyon TL

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı : 1 milyar 380 milyon TL

Orman ve Su İşleri Bakanlığı : 1 milyar 130 milyon TL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 1 milyar 110 milyon TL

Milli Eğitim Bakanlığı: 693 milyon TL

TOKİ: 518 milyon TL

Gençlik ve Spor Bakanlığı: 370 milyon TL (İnşa edilen 102 milyon liralık stadyum hariç)

Sağlık Bakanlığı: 320 milyon TL

KÖYDES: 243 milyon TL

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: 190 milyon TL

Kalkınma Ajansı: 97 milyon TL

Kültür ve Turizm Bakanlığı: 76 milyon TL

Adalet Bakanlığı: 51 milyon TL

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 32 milyon TL

KOSGEB: 26 milyon TL

Vakıflar Genel Müdürlüğü: 7.8 milyon TL