  • BIST 104.123
  • Altın 145,971
  • Dolar 3,4910
  • Euro 4,1702
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
  • İzmir 19 °C
  • Ordu 20 °C
  • Sinop 21 °C
  • Giresun 21 °C
  • Amasya 21 °C
  • Rize 23 °C
  • Trabzon 24 °C

Ordu’ya 15 Yılda Hizmet Yağdı

» »
Ordu’ya 15 Yılda Hizmet Yağdı
Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde 4 Nisan 1920'de il olan ancak Cumhuriyet tarihi boyunca literatürlerde "Samsun ile Trabzon arasında sıkışmış bir...

Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde 4 Nisan 1920'de il olan ancak Cumhuriyet tarihi boyunca literatürlerde "Samsun ile Trabzon arasında sıkışmış bir kent" olarak tanımlanan, ekonomik ve sosyal yönden kalkınma hamlesini bir türlü yakalayamayan Ordu son 14 yılda aldığı hizmet ve yatırımlarla adeta ayağa kalktı.

Son 70 yıldır büyük yatırımlar açısından hep geri kalan Ordu, son yıllarda Karadeniz-Akdeniz yolu (Dereyolu), denize havaalanı, üniversite, Topçam Barajı gibi belli başlı yatırımların yanı sıra sahil kesimleri iç kesimlere ulaştıran yeni otoban yollar, belediye hizmetleri, toplu konut, sağlık, eğitim ve istihdam alanlarında aldığı hizmetlerle kalkınma hamlesi yakaladı.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, 2002-2017 yılları arasında Ordu ili genelinde toplam 16 milyar TL'lik yatırım yapıldığı belirlendi. En fazla yatırım yapan ilk 5 kurum, Ulaştırma Bakanlığı, İller Bankası, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı oldu.

İşte Bakanlıkların 15 yıllık yatırımı

Buna göre son 15 yılda Ordu'da bakanlıkların yaptığı yatırım miktarları şöyle:

Ulaştırma Bakanlığı: 4 milyar TL

İller Bankası: 2 milyar 700 milyon TL

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı: 2 milyar 400 milyon TL

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı : 1 milyar 380 milyon TL

Orman ve Su İşleri Bakanlığı : 1 milyar 130 milyon TL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 1 milyar 110 milyon TL

Milli Eğitim Bakanlığı: 693 milyon TL

TOKİ: 518 milyon TL

Gençlik ve Spor Bakanlığı: 370 milyon TL (İnşa edilen 102 milyon liralık stadyum hariç)

Sağlık Bakanlığı: 320 milyon TL

KÖYDES: 243 milyon TL

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: 190 milyon TL

Kalkınma Ajansı: 97 milyon TL

Kültür ve Turizm Bakanlığı: 76 milyon TL

Adalet Bakanlığı: 51 milyon TL

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 32 milyon TL

KOSGEB: 26 milyon TL

Vakıflar Genel Müdürlüğü: 7.8 milyon TL

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ordu’ya 15 Yılda Hizmet Yağdı23 Eylül 2017 Cumartesi 12:13
  • Akharım Beldesinde "Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması" Başladı23 Eylül 2017 Cumartesi 12:08
  • Van’dan Esenyurt Belediyesi’ne Teşekkür23 Eylül 2017 Cumartesi 12:03
  • Orman Köylülerinden Şükür Yemeği23 Eylül 2017 Cumartesi 12:03
  • Vali Nurullah Naci Kalkancı, Gerger’de İncelemede Bulundu23 Eylül 2017 Cumartesi 12:03
  • “İşbirliği İle Kobi’lerde Verimlilik Dönüşümü Projesi” Kapanış Toplantısı Yapılacak23 Eylül 2017 Cumartesi 12:03
  • Tüba - Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (Gebip) Yıllık Değerlendirme Toplantısı Ve Gebip Konferansı, Atatürk Üniversitesinde Gerçekleşti23 Eylül 2017 Cumartesi 11:58
  • Bulduğu Taklacı Güvercinin Sahibini Arıyor23 Eylül 2017 Cumartesi 11:58
  • Bangladeş Ordusu, Rohingya Kamplarında Çalışmalara Başladı23 Eylül 2017 Cumartesi 11:58
  • Buca’da Balkan Rüzgarı Esiyor23 Eylül 2017 Cumartesi 11:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti