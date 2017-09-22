Ordu’ya 4 Baraj

Ordu'da Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından temeli atılan 4 baraj tamamlandığında yaklaşık 120 bin kişi sağlıklı içme suyuna kavuşacak.

Ordu'da Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından temeli atılan 4 baraj tamamlandığında yaklaşık 120 bin kişi sağlıklı içme suyuna kavuşacak.

Ordu'da yerleşim birimlerinin sağlıklı içme suyu ihtiyacını karşılamak, selden kaynaklı afetleri gidermek ve taşkınlardan korunmak amacıyla yeni baraj, gölet ve taşkın koruma inşaatları sürüyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Ordu'da ilçelerde bulunan yerleşim birimlerinin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla temeli atılacak tesislerle 3.79 milyon metreküp su depolanması hedeflenirken, temeli atılan barajların isale hatları ve arıtma tesisleri tamamlanınca 10.77 milyon metreküp içme suyu temin edilmesi sağlanacak.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun temellerini atmasıyla bugünkü değerle keşif bedelleri 121 milyon TL olan baraj ve göletlerin yapımları 31 Aralık 2018 tarihinde bitirilecek. Barajlar sayesinde özellikle Kumru, Korgan, Çaybaşı ve Gölköy ilçe ve çevre yerleşim birimlerinde yaşayan 120 bin kişi sağlıklı içme suyuna kavuşacak.

4 baraj 120 bin kişiye su götürecek

Temeli atılarak inşaatlarına başlanan ve bir yıl sonra bitirilmesi hedeflenen barajların sağlayacağı içme suyu ve miktarları şöyle:

Gölköy Kırtaş Barajı: Barajın temelden yüksekliği 43 metre ve su biriktirme hacmi 1.58 milyon metreküp olacak. Baraj ile Gölköy ilçe merkezi ve civan yerleşim birimlerine yıllık 3.83 milyon metreküp içme suyu sağlanacak.

Korgan Barajı: Barajın temelden yüksekliği 43 metre ve su biriktirme hacmi 590 bin metreküp olacak. Baraj ile Korgan ilçe merkezine yıllık 1.8 milyon metreküp içme suyu sağlanacak.

Kumru Barajı: Barajın temelden yüksekliği 42 metre ve su biriktirme hacmi 800 bin metreküp olacak. Baraj ile Kumru Belediyesine yıllık 2.93 milyon metreküp içme suyu sağlanacak.

Ordu Çağlayan Barajı: Barajın temelden yüksekliği 42 metre ve su biriktirme hacmi 820 bin metreküp olacak. Baraj ile Çaybaşı, Tekkiraz, İnkur yerleşim birimlerine yıllık 2.21 milyon metreküp içme suyu sağlanacak.

2 barajın inşaatı sürüyor

İnşaatına başlanan 4 barajın yanı sıra temelleri daha önce atılan 2 barajın inşaatları ise sürüyor. Temelden yüksekliği 42 metre olan ve su biriktirme hacmi 880 bin metreküp olması hedeflenen İlküvez Barajının inşaatının yüzde 30'u tamamlandı. Baraj ile 10 bini aşkın nüfusun yaşadığı İlküvez, Yoğunoluk, Devecik ve Kaynartaş yerleşim birimlerine yıllık 2.42milyon metreküp içme suyu sağlanacak.

Temelden yüksekliği 36 metre olan ve su biriktirme hacmi 208 bin metreküp olması hedeflenen Ordu Üniversitesi Barajı'nın ise yüzde 40 "ı tamamlandı. Baraj ile 20 bin öğrencinin bulunduğu üniversite kampüsüne sağlıklı içme suyu sağlanırken ayrıca 3 bin dekar arazi sel ve su taşkınlarına karşı koruma altına alınmış olacak.