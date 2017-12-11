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Organik Bebekler, Plastik Oyuncaklara Rakip Oldu

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Organik Bebekler, Plastik Oyuncaklara Rakip Oldu
Tunceli'nin Hozat ilçesinde 30 kadın, haftada 250 adet organik örgü bebek yaparak hem kendi ekonomilerine katkı sağladı, hem de plastik bebeklere rakip oldu.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde 30 kadın, haftada 250 adet organik örgü bebek yaparak hem kendi ekonomilerine katkı sağladı, hem de plastik bebeklere rakip oldu.

Hozat Kaymakamlığın desteğiyle Halk Eğitim Merkezi bünyesinde "Organik Örgü Bebek" kursu açıldı. Kursta yaşları 18 ile 60 arasında değişen 30 kadın, örgü bebek yapmayı öğrendi. 5 aylık çalışma sonucu haftada ortalama 250 bebek üretimi yapma seviyesine gelen kadınlar, Kaymakam Hüseyin Çam ile Vali Tuncay Sonel'in desteğiyle organik bebeklerinin satışını gerçekleştirerek ekonomik kazanç sağladı. Sattıkları bebeklerle ortalama 600 lira gelir elde eden kadınlar, yeni yıl için ise Noel Baba bebekleri üretimine başladı.

Haftada 250 bebek üretiyorlar

Yaklaşık 5 aydır devam eden kurs ve üretime ilişkin bilgi veren usta öğretici Seyran Dilekçi, "Hozat'ta kadınlar için gidecek pek yer yok. Gidecekleri yerler halk eğitim merkezleri. Biz de bunu değerlendirdik. 30 kadınla haftada 250 bebek üretiyoruz. Bu bizim için çok güzel bir proje. Kadınlar için çok güzel bir imkan. Evlerine, aşlarına, çocuklarına katkıda bulunuyorlar. Kadınlarımızla gurur duyuyorum. Hedefimizi yakaladık daha da ilerletmeyi düşünüyoruz. Ürettiklerimizin satılması konusunda Kaymakamımız Hüseyin Çam ve Valimiz Tuncay Sonel Bey destek sunuyor. İnşallah ileriki süreçte atölye açacağız" dedi.

Örgü bebeklerin plastiklerden daha sağlıklı olduğunu belirten Dilekçi, "Yapımında en sağlıklı ipleri kullandık. Plastiklerden daha sağlıklı. Makine yıkanıp yeniden kullanılabiliyor. Ürettiğimiz ürünler çizgi film kahramanları. Bu ürünlerle kadınlar aile bütçesine aylık 600 TL civarında katkı sunuyor" diye konuştu.

Hem hastalığını unuttu, hem kazanç sağladı

Hem karaciğer hem de kas hastası olan ve kursta bebek yapan Özlem Gök, "Bu kursa geldiğim zaman hastalığımı unuttum. Hem para kazanıyoruz hem de moral ve motivasyonumuz iyi oluyor" dedi.

Oyuncak yapmanın zevkli olduğunu aktaran kursiyerlerden Türkan Geyik ise "Bu kursta hem para kazanıyoruz hem de motive oluyoruz. Hozat'ta işsizlik var. Ev hanımı olarak harçlık kazanıyorum" şeklinde konuştu.

Sağlıklı oyuncaklar yaptıkları için çok mutlu olduğunu anlatan Sultan Balık da, el emeği göz nuru ürün yaptıklarını, kendileri için hem değişiklik hem de fırsat olduğunu kaydetti.

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