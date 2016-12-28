  • BIST 76.699
  • Altın 128,968
  • Dolar 3,5229
  • Euro 3,6842
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -2 °C
  • İzmir -1 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 7 °C
  • ESKİ BAŞKANLAR SAMSUNSPOR'A NE KADAR DESTEKLEDİ?
  • HABERİNİZ VAR MI? BEĞENMEDİKLERİNİZ SİZE FARK ATTI!
  • Samsun'dan ne istiyorlar?
  • ESKİ BAŞKANLAR SAMSUNSPOR'A NE KADAR DESTEKLEDİ?
  • HABERİNİZ VAR MI? BEĞENMEDİKLERİNİZ SİZE FARK ATTI!
  • Samsun'dan ne istiyorlar?
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler

Organik Hindiler Görücüye Çıktı

» »
Organik Hindiler Görücüye Çıktı
Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Mezra köyünde organik olarak yetiştirilen hindiler, yılbaşı öncesi satışa sunuldu.

Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Mezra köyünde organik olarak yetiştirilen hindiler, yılbaşı öncesi satışa sunuldu.

Hindi ve tavuk yetiştiricisi 25 yaşındaki Gökhan Onat, özenle yetiştirdiği organik hindileri görücüye çıkardığını söyledi. Satışlarının başladığını ifade eden Onat, ilerleyen günlerde daha çok artmasını umut ettiğini söyledi. Organik yetiştirdiği hindileri getirip ilçe merkezinde sattığını dile getiren Onat, "Yeni yıl yaklaşırken hindi satışına başladık. Vatandaşlarımız ilgi gösteriyor. Hindilerimiz canlı 10 kilogram geliyor. Haftaya işlerimizin daha fazla artacağını düşünüyorum. Şu anda 20 hindi getirdim, 5 tane kaldı. Hindi fiyatları 60 ile 120 TL arasında değişiyor. Horozları ise 30 TL'ye satıyorum" dedi.

Hindi alırken dikkat edilmesi gerekenleri de anlatan Gökhan Onat, "İyi bir hindiyi alırken bakılması gereken, tüylerinin düz olması ve kanadının altının sarı olması lazım" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mevlana 743. Vuslat Yıldönümünde Kuşadası’nda Anıldı28 Aralık 2016 Çarşamba 00:53
  • Kuşadası’nda Yol Ve Kaldırım Çalışmaları Sürüyor28 Aralık 2016 Çarşamba 00:53
  • Attder’den ‘Çocuklar Üşümesin’ Kampanyası27 Aralık 2016 Salı 23:23
  • Mutso Akademi Protokolü İmzalandı27 Aralık 2016 Salı 23:23
  • İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy Gaziosmanpaşa’da Anıldı27 Aralık 2016 Salı 21:58
  • Haluk Başkan Gençlerle Tavla Oynadı27 Aralık 2016 Salı 21:43
  • 300 Öğrenci Milli Şairi Andı27 Aralık 2016 Salı 21:13
  • Oraybir Başkanı Akın Çiftçi Oldu27 Aralık 2016 Salı 20:58
  • Nazilli Belediyespor’da Gazeteci Başkan Dönemi27 Aralık 2016 Salı 20:18
  • Alkollü Mekanlarda Denetim Gerçekleştirildi27 Aralık 2016 Salı 20:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti