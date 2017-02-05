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Orgeneral Akar’dan Gaziantep Ve Kilis’te Bulunan Birliklere Ziyaret

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Orgeneral Akar’dan Gaziantep Ve Kilis’te Bulunan Birliklere Ziyaret
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın, Gaziantep ve Kilis'te bulunan birliklerde denetleme ve ziyaretlerde bulunduğunu bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın, Gaziantep ve Kilis'te bulunan birliklerde denetleme ve ziyaretlerde bulunduğunu bildirdi.

TSK, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın, Gaziantep ve Kilis'te bulunan birliklerde denetleme ve ziyaretlerde bulunduğunu kaydetti. Yapılan açıklamada, Orgeneral Akar'ın harekat merkezine giderek bölgede bulunan komutanlıklardan Fırat Kalkanı ve terörle mücadele harekatlarına ilişkin son durum ve gelişmeler hakkında bilgi ve değerlendirmeleri aldığı belirtildi.

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