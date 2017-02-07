Orhan Bey Üniversitesi İlgili Toplantılar Devam Ediyor

Akyazı'ya kazandırılacak üniversite ve ona bağlı okullar ile ilgili toplantılar hız kesmeden devam ediyor.

Akyazı'ya kazandırılacak üniversite ve ona bağlı okullar ile ilgili toplantılar hız kesmeden devam ediyor.

Sakarya'ya kurulması YÖK tarafından karara bağlanan Orhan Bey Üniversitesi ile ilgili toplantılar ve çalışmalar devam ediyor. Akyazı'ya kurulması kararlaştırılan bölüm, okul ve birimler ile ilgili istişare toplantıları da hız kesmeden devam ediyor. Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, Orhan Bey Üniversitesi "Uygulamalı Sağlık Bilimleri Okulunun" Akyazı'ya kurulması için Ankara ile sık sık iletişim halinde olarak görüşmeler yapıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, "Orhan Bey Üniversitesinin kurulması ile birlikte Akyazı'ya gelecek olan Üniversite birimleri konusunda heyet görüş alışverişinde bulunarak değerlendirmeler yaptık. Ortak karar olan Akyazı'nın Sosyal, Kültürel, manevi ve maddi kazanımlarının konuşulduğu toplantı çok verimli geçti. Sonuç olarak ise havası, suyu, yemyeşil doğası, Jeotermal enerjisi ve misafirperver insanı ile güzel ve şirin ilçemiz Akyazı'ya kazandırılacak olan Orhan Bey Üniversitesine bağlı 4 yıllık Uygulamalı Sağlık Bilimleri okulunun yapılması ile daha da taçlanacak. Akyazı ulaşım olarak hem İstanbul'a hem de başkentimiz Ankara'ya olan yakınlık mesafesi ile gözde bir konumdadır. İlçemizin taşıdığı özelliklerle Doğa, Tarım, Turizm, Termal diyarı olarak 4 yıllık Uygulamalı Sağlık Bilimleri okulunun yapılması için en uygun konumda olduğu noktasında fikir birliği oluştu. Zaten, İlçemizdeki birçok kurum ve kuruluşumuzda en başından beridir 4 yıllık uygulamalı Sağlık Bilimleri okulunun Akyazı'ya yapılması için destek vermekteler. Jeotermal enerjimizle birlikte Sağlık, Tarım ve Turizmde ilçemiz gelişerek adeta Sağlık ve Turizm kenti olmasını ümit edilmekte. Akyazı'mıza gelecek olan Sağlık Bilimleri Fakültesinin yanında Akyazı Kimya ve Metalurji Bilimleri Fakültesi ve Tarım, Orman, Hayvancılık ve Doğa Bilimleri Fakültesinin de kazandırılması için fizibilite çalışmaları devam edecek. İlçeye bu okulları kazandırmak amacıyla bugüne kadar çalışmalarına devam eden ve bundan sonra da devam edecek olan heyet Hedef; Akyazı kazansın" dedi.