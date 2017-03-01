Orhan Gencebay'dan selam var

Samsunlu işadamları, arabeskin kralı Samsunlu ses sanatçısı Orhan Gencebay'ı ofisinde ziyaret etti. Orhan Baba, Samsun'a hemşehrilerine selam gönderdi

SAMKON Onursal Başkanı, ASTAŞ HOLDİNG Bafralı İşadamı H.Kaya Aşcı ile Ersa İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bafralı İşadamı Helim Kurt Samsun’un gururu, arabeks severlerin 'Orhan Babası' hemşerileri Orhan Gencebay’ı İstanbul’daki ofisinde ziyaret ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Samsunlu ünlü sanatçı Orhan Gencebay hemşerileri SAMKON Onursal Başkanı, ASTAŞ HOLDİNG Bafralı İşadamı H.Kaya Aşcı ile Ersa İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bafralı İşadamı Helim Kurt’un çalışmalarını ve projelerini yakından takip ettiğini, sivil toplum örgütleri ile olan istişarelerini her zaman takdir ettiğini söyledi. Orhan Baba, hemşehrilerine selam gönderdi.

SAMSUN'UN GURURU

Bafralı İşadamları SAMKON Onursal Başkanı, ASTAŞ HOLDİNG H.Kaya Aşcı ile Ersa İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Helim Kurt ise kendilerini ofisinde kabul eden ve misafirperverliği ile ikramda bulunan Samsunun onuru ve gururu , Arabeksin Kralı hemşerileri Orhan Gencebay’a teşekkür ettiler.