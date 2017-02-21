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Orhan Holding Fotoğraf Yarışması Eserleri Nilüfer’de

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Orhan Holding Fotoğraf Yarışması Eserleri Nilüfer’de
Orhan Holding 12. Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren eserler Nilüfer Belediyesi Nâzım Hikmet Kültürevi'nde sergilendi.

Orhan Holding 12. Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren eserler Nilüfer Belediyesi Nâzım Hikmet Kültürevi'nde sergilendi.

2016 yılında, renkli, siyah beyaz ve deneysel olmak üzere üç kategoride düzenlenen Orhan Holding 12. Uluslararası Fotoğraf Yarışması'na 24 ülkeden 196 fotoğraf sanatçısı toplam bin 809 fotoğrafla katıldı. Yarışma jürisi 24 eseri ödüllendirirken, toplam 59 eserin de sergilenmesine karar verdi. Sergi Nilüfer Belediyesi Nâzım Hikmet Kültürevi Yeraltı Sanat Galerisi'nde açıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'nın kültür ve sanat alanında istenen yerde olmadığını ifade ederek, "Bursa üç milyonluk bir şehir ama dünyadaki aynı nüfuslu kentlere baktığımızda kültür ve sanat konusunda istediğimiz seviyeye gelmiş değil. Necla Orhan'ın fotoğraf sanatına göstermiş olduğu ilgi ve Bursa'ya bu denli güzel bir organizasyonu kazandırması sanat açısından çok önemli. Toplumun kültür ve sanat ile ilerleyeceğine inananlardanım. Nilüfer Belediyesi olarak yıllardır kültür ve sanat konularında elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Sergi 26 Şubat'a kadar açık kalacak.

Orhan Holding Fotoğraf Yarışması Eserleri Nilüfer’de

Orhan Holding Fotoğraf Yarışması Eserleri Nilüfer’de

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