Orhan Okulu, İkinci Kez Baba Oldu

Kırkpınar başpehlivanlarından Kumlucalı Orhan Okulu 2. kez baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kırkpınar başpehlivanlarından Kumlucalı Orhan Okulu 2. kez baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ayfer Okulu ile evli olan 2 yaşında Zeynep isminde bir kızı olan başpehlivanlarından Kumlucalı Orhan Okulu, erkek bebek sahibi oldu. Oğluna Hamza ismini veren Okulu, "Oğlumuza pehlivanların piri Hz. Hamza'nın adını koyduk. Annesine, babasına, atasına hayırlı evlat olur inşallah." dedi.

Kırkpınar'da yağlı pehlivan güreşlerinde 2015 yılında birinci olan Okulu, geçtiğimiz hafta Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen güreşlerde üçüncü kez üst üste 1. olmuştu.