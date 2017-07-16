Orhaneli 15 Temmuz Gecesi Binlerce Kişiyle Yine Meydandaydı

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Orhaneli'de binlerce vatandaş tarafından coşkuyla kutlandı.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Orhaneli'de binlerce vatandaş tarafından coşkuyla kutlandı. Ellerinde Tük bayraklarıyla yaşlısından gencine ilçe meydanında toplanan halk, 15 Temmuz'u unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını bir kez daha gösterdi. Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, "15 Temmuz'da ilk refleksi biz gösterdik. İlk yürüyüşü biz gerçekleştirdik. Bugün de bu meydanı dolduran halkımla gurur duyuyor ve teşekkür ediyorum" dedi.

Orhaneli Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Milli İrade Platformu Başkanı Arif Çelenk, ilçe protokolü ve binlerce vatandaş katıldı. Program, 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarının canlı olarak izlenmesinin ardından Kuran-ı Kerim Tilaveti ve 15 Temmuz ile ilgili sinevizyon gösterileriyle devam eden etkinlikte söz alan Orhaneli'nin 15 Temmuz Gazisi Abdurrahman Kafkas, "Geçen yıl 15 Temmuz'da 22 şarapnel parçasıyla gazi oldum. 20 şarapnel parçasıyla yaşıyorum. Onlar benim şeref madalyam. Şehit olmaya gitmiştim. Allah bana şahit olmamı istedi, gazi oldum. Hakkınızı helal edin" diye konuştu. Kafkas'ın konuşmasının ardından MHP Orhaneli İlçe Teşkilatı adına Sedat Mestan, Ak Parti Orhaneli İlçe Başkanı Ali Aykurt, Milli İrade Platformu Başkanı Arif Çelenk 15 Temmuz'un önemine ilişkin birer konuşma yaptılar.

Daha sonra söz alan Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Çanakkale'de en fazla şehit veren yörenin Orhaneli olduğunu söyleyerek, "Bizim analarımız Anadolu gibidir, anavatan gibidir. Bu analar evlatlarını bu vatana şehit olmaları için doğurur. Sizin buradaki duruşunuz, sizin buradaki darbeye direnişiniz dünyayı titretiyor. Bizler Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak İslam dininin bayraktarlığını yaptığımız için dünya bizle uğraşıyor. Bize bizden başka dost yok" dedi. Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz'da Türkiye'de ilk Orhaneli'nin darbeye karşı durduğunu hatırlatan Başkan Tatlıoğlu, "15 Temmuz'da ilk refleksi biz gösterdik. İlk yürüyüşü biz gerçekleştirdik. Bugün de bu meydanı dolduran halkımla gurur duyuyor ve teşekkür ediyorum. Bu vatanı savunmada ve kurtarmada büyük rol üstlenen halkımız için bugün bir değişiklik yaptık. Halk oturacak, protokol ayakta duracak. Bu ülkeyi siz kurtardınız. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu ise milli hafızayı canlı tutmak için bir araya gelindiğini belirterek, "15 Temmuz milletin zaferidir. Milli iradenin zaferidir. Demokrasinin zaferidir. Allah şehitlerimiz ve gazilerimizden razı olsun. Allah şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar versin. Şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz bizlere emanettir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı verilen mücadelenin simgesi haline gelen selanın okunmasının ardından ilçe protokolü ve binlerce kişi tekbir getirerek, demokrasi yürüyüşü yaptı. Yürüyüşün ardından ilçe meydanında Orhaneli Müftülüğü tarafından 15 Temmuz şehitleri için Kuran-ı Kerim okundu. Program süresince Orhaneli Belediyesi tarafından halka çeşitli ikramlar yapıldı.