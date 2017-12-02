  • BIST 103.559
  • Altın 161,126
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 20 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 18 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 18 °C
  • Trabzon 13 °C

Orhaneli Ak Parti İlçe Başkanı Aykurt Güven Tazeledi

» »
Orhaneli Ak Parti İlçe Başkanı Aykurt Güven Tazeledi
Kongreye Bursa milletvekilleri Osman Mestan, Zekeriya Birkan, İsmail Aydın, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve belediye başkanları ile çok sayıda partili...

Orhaneli AK Parti İlçe Başkan Ali Aykurt güven tazeledi.

Kongreye Bursa milletvekilleri Osman Mestan, Zekeriya Birkan, İsmail Aydın, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı. İlçe Başkanı Ali Aykurt, "Bizim anlayışımızda halka hizmet Hakka hizmettir. Bizler yüreğimizi verdik. Geçmişte köylüsünden utanan, onları azarlayan, onlara karşı kendisini üstün görenler oldu. Köylü milletin efendisidir sözünü sadece kitaplara yazdırıp, ona yukarıdan bakanlar oldu. Baş örtülüler yalnızca hizmetçi olur, Anadolu insanı evinde oturur, din sadece camilerde yaşanır diyenler oldu. Ülkenin kutlu geleceğine set çekenlerdi bunlar. Maalesef bugün de aynı zihniyetle halkını küçümseyen, çobanla oyum aynı olamaz diyenler, bu ülkenin yüzde ellisini bidon kafalı olarak resmeden gerçek örümcek beyinliler var. Ancak çok şükür ki artık azınlıktalar, çok şükür ki demokrasiyi, milletine sahiplenenler var. Kongremiz hayırlı olsun" dedi.

Tek adayla gidilen seçime toplam 420 delegeden 350'si katıldı. İlçe başkanlığına yeniden Ali Aykurt seçildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Chp’de Kongre Heyacanı02 Aralık 2017 Cumartesi 15:53
  • Ak Parti Sason Kadın Kolları İlçe Kongresi Yapıldı02 Aralık 2017 Cumartesi 15:48
  • İran Dışişleri Bakanı: “Avrupa, İran’a Yönelik İyi Adımlar Attı"02 Aralık 2017 Cumartesi 15:48
  • Mhp’li Yalçın’dan ’İttifak’ Açıklaması02 Aralık 2017 Cumartesi 15:43
  • Chp’de Battalgazi İlçe Kongresi Heyecanı02 Aralık 2017 Cumartesi 15:18
  • Bakan Özhaseki: “Reza Diye Bir Rezalet Çıktı. Götürdüler, Türkiye Aleyhine Konuşturuyorlar”02 Aralık 2017 Cumartesi 15:08
  • Ab Bakanı Çelik’ten Kılıçdaroğlu’nun Belge İddialarına İlişkin Açıklama02 Aralık 2017 Cumartesi 15:03
  • Köyceğiz İyi Parti’ye Zekeriya Erek Atandı02 Aralık 2017 Cumartesi 14:48
  • Fatsa Chp’de Onur Çam Güven Tazeledi02 Aralık 2017 Cumartesi 14:38
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fetö’nün Mahkemesi Bizi Mahkum Edemez"02 Aralık 2017 Cumartesi 14:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti