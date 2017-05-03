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Orhangazi’de Feci Kaza: 5 Yaralı

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Orhangazi’de Feci Kaza: 5 Yaralı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kavşaktan dönüş yapmak isteyen bir otomobil ile minibüs çarptı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kavşaktan dönüş yapmak isteyen bir otomobil ile minibüs çarptı. Savrulan otomobilde yaralanan 5 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Orhangazi-Bursa karayolu Marzim tesisleri kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yat fabrikası önünde bulunan kavşaktan dönüş yapmak isteyen Erhan Çetin (39) idaresindeki 77 AF 343 plakalı otomobile Bursa istikametinden Orhangazi istikametine doğru gitmekte olan Ömer K. (30) idaresindeki 34 HY 3197 plakalı boya yüklü minibüs çarptı. Kaza sonrasında kavşaktan dönüş yapmak isteyen otomobil Marzim tesislerine doğru savruldu.

Kaza sonrasında otomobilde bulunan sürücü Erhan Çetin ile birlikte, eşi Tülay Çetin (36), kızları Şükran Çetin (16), Semra Can (38) ve 7 yaşındaki oğlu Özgür Can yaralandı. Orhangazi ve Gemlik'ten kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Araç içinde ön koltukta sıkışan Tülay Çetin, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastanelerine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Erhan Çetin ile eşi Tülay Çetin ve Şükran Çetin'in durumlarının ağır olduğu belirlendi.

Kaza sonrasında sağlık ekipleri otomobilde bulunan Semra Can'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansa taşıdı. Bu esnada aynı otomobilde bulunan Semra Can'ın oğlu Özgür Can, araç içinden çıkarılarak yere serilen bir battaniyenin üzerine konuldu. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Özgür Can, annesinin de içinde bulunduğu ambulansa taşındı.

Kaza sonrasında kaza noktasından yaklaşık 50 metre ileride durabilen minibüsün sürücüsü Ömer K. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Minibüs sürücüsü Ömer K., ana yolda seyir halindeyken, otomobilin hiç hız kesmeden kavşaktan yola çıkış yaptığını ileri sürdü. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

Orhangazi’de Feci Kaza: 5 Yaralı

Orhangazi’de Feci Kaza: 5 Yaralı

Orhangazi’de Feci Kaza: 5 Yaralı

Orhangazi’de Feci Kaza: 5 Yaralı

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