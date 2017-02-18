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Orhangazi’de Uyuşturucu Operasyonu

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Orhangazi’de Uyuşturucu Operasyonu
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, evinde ve aracında esrar ve silah ele geçirilen bir kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, evinde ve aracında esrar ve silah ele geçirilen bir kişi gözaltına alındı.

Asayiş ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığını tespit ettiği K.T. (35) isimli şahsı takibe aldı. Şahsın aracını durduran polis, araçta bir miktar esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan K.T.'nin evinde ise uyuşturucu ile bir tüfek ve 30 fişek ele geçirildi. Toplam 321 gram esrar ele geçirilirken, üzerinden 6 bin TL para çıkan K.T. adliyeye sevk edildi.

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