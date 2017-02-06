Orhun Ene: “Bundan Daha İyi Oynayabilirdik”

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, takım olarak tecrübe eksikliği yaşadıklarını söyleyerek, "Bundan daha iyi oynayabilirdik. Galatasaray'ın bizden daha fazla...

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, takım olarak tecrübe eksikliği yaşadıklarını söyleyerek, "Bundan daha iyi oynayabilirdik. Galatasaray'ın bizden daha fazla tecrübesi olduğu bir gerçek" dedi.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında deplasmanda Galatasaray Odeabank'a 82-73 mağlup olan TOFAŞ'da Başantrenör Orhun Ene, maç sonunda yaptığı açıklamada, "Bundan daha iyi oynayabilirdik. İkinci periyotta sayı atamadık. Tabii takımca tecrübe eksikliğimiz var. Galatasaray'ın bizden daha fazla tecrübesi olduğu bir gerçek. Oyunu baskıyla kurup onları ritimlerinden çıkartmaya çalıştık. Bazı yerlerde de başarılı da olduk. Ama kolay atışlar kaçırdık. Her şeye rağmen bizim için güzel bir maç oldu. Oyunun 40 dakikasında beraber kalarak iyi baskı kurduk. Fakat bu yüzdelerle böyle bir takımı yenmek kolay değil" ifadelerini kullandı.

TOFAŞ'ın tecrübeli oyuncusu Kaya Peker ise şöyle konuştu:

"Maçtan önce düşündüğümüz savunmayı yapamadık. onlara oyunu yönlendirmelerine izin verdik. Maçın başında kötü başladık. Sonra bir atak yapıp kafa kafaya getirdik ama maçı koparamadık. Maçı kazanmak için gerekli olan şey takımdaki herkesin eşit şekilde katkı vermesi."