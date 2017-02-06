Orman Bölge Müdürü Değişen Yönetmeliği Anlattı

Orman Bölge Müdürü Mustafa Özkaya, değişen yönetmelik hakkında Vali Necati Şentürk'ü bilgilendirdi.

Orman Bölge Müdürü Mustafa Özkaya, değişen yönetmelik hakkında Vali Necati Şentürk'ü bilgilendirdi.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan sunumda, 11 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Orman Bölge Müdürü Mustafa Özkaya, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik hakkında Vali ve Kaymakamları bilgilendirdi.

Özel Ağaçlandırma Uygulamalarının Bugüne Kadarki Süreci Yeni Özel Ağaçlandırma Teşvik Sistemi ile ilgili bilgiler de veren Orman Bölge Müdürü Mustafa Özkaya, yönetmeliği madde madde sunum şeklinde açıkladı.

Sunumdan sonra konuşan Vali Şentürk ise, Kırşehir'de ağaçlandırma ile ormanlık alanların oldukça arttığını söyledi.

Or-Köy Kredisinde ormanı olmayan ya da az olan köylerin öncelik tanındığını belirten Vali Şentürk, Ağaç dikmenin ve doğayı yeşillendirmenin önemine değindi. Toplantı fikir alışverişiyle sona erdi.