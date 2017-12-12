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Orman Bölge Müdüründen Başkan Ay’a Ziyaret

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Orman Bölge Müdüründen Başkan Ay’a Ziyaret
Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ı makamında ziyaret etti.

Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ı makamında ziyaret etti.

Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ı makamında ziyaret ederek "hayırlı olsun" dileklerine bulundu. Bolu Bölge Müdürü Keskin'e ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ay "komşu ilimiz Bolu'dan gelen değerli arkadaşımız Hasan Bey'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Orman Bölge Müdürlüğü ile yapacağımız iş birlikleri ve projelerimizde alacağımız destekle güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Kendisinin bu nezaket ziyaretinden büyük mutluluk duydum" dedi.

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