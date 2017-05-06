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Orman İşletmenin 41 Yıldır Emektarı Olan Ateş Emekliye Ayrıldı

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Orman İşletmenin 41 Yıldır Emektarı Olan Ateş Emekliye Ayrıldı
Kilis Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 41 yıldır görev yapan Selahattin Ateş'in emekliye ayrılması nedeniyle bir veda yemeği düzenlendi.

Kilis Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 41 yıldır görev yapan Selahattin Ateş'in emekliye ayrılması nedeniyle bir veda yemeği düzenlendi.

Veda yemeğinde bir konuma yapan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altindas , devlete hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini ileterek bundan sonraki hayatında başarılar diledi.

İşletme Müdürü Cesim Karadağ ise "14 yıldır birlikte çalıştığım namı değer Selahattin Hoca'ya göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Kendisini tanımak ve birlikte çalışmak bizler için mutluluk vericiydi" dedi. Daha sonra 41 yıldır Orman İşletme Müdürlüğünde görev yapan Selahattin Ateş'e plaket verildi. Veda gecesi toplu hatıra fotoğrafı çekildikten sonra sona erdi.

Orman İşletmenin 41 Yıldır Emektarı Olan Ateş Emekliye Ayrıldı

Orman İşletmenin 41 Yıldır Emektarı Olan Ateş Emekliye Ayrıldı

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