Orman Köylülerinden Şükür Yemeği

Bir süre önce çıkan orman yangınında bir ev, samanlık ve ahırın yandığı Kütahya'nın Emet ilçesi Kabaklar Köyünde köylüler bin 500 kişilik şükür...

Bir süre önce çıkan orman yangınında bir ev, samanlık ve ahırın yandığı Kütahya'nın Emet ilçesi Kabaklar Köyünde köylüler bin 500 kişilik şükür yemeği düzenledi.

Kabaklar Köyü Muhtarı Mehmet Karaca yaptığı açıklamada,"Bölgemizde bir süre önce meydana gelen orman yangınının köyümüze de sıçraması sonucu bir ev, samanlık ve ahır yanmış, yangın söndürme ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucu yangının köye yayılması önlenmiştir. Herkesten Allah razı olsun. Yangın esnasında orman ve itfaiye teşkilatlarımız, emniyet güçleri, çevre köy halkı ve halkımız özverili bir şekilde üstüne düşen görevi yaparak yangını kontrol altına almışlardır. Ormanlar hepimizin. Bizim elimizden gelen bu. Yangını can kaybı olmadan az hasarla atlatmamız nedeniyle halkımızın katkılarıyla yaklaşık bin 500 kişilik şükür yemeği düzenledik. Katılan ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kabaklar Köyü düğün salonunda düzenlenen Şükür Yemeğinde davetlilere çorba, tas kebap, pilav, fasulye, irmik helvası ve kavun ikram edildi. Yatsı namazı öncesi köy caminde okutulan mevlit sonrası Emet Müftüsü İsmail Temur tarafından dua yapıldı. Şükür yemeğine Ak Parti Kütahya Milletvekili Şükrü Nazlı, Çavdarhisar Kaymakamı ve Emet Kaymakam vekili Kadir Yurdagül, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Kütahya Orman Bölge Ağaçlandırma Şube Müdürü Mustafa Kemal Erdoğan, Emet Müftüsü İsmail Temur, Emet, Hisarcık Belediye ve orman itfaiye teşkilatı personeli, kurum amirleri ile çevre köy halkı katıldı.

Şükür Yemeğine katılan Ak Parti Kütahya Milletvekili Şükrü Nazlı, ,"Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda bu bölgede maalesef bir orman yangını meydana geldi. Hem bu bölgemizde hem de Domaniç ilçemizde meydana gelen orman yangınlarında bin hektara yakın ormanımız zarar gördü, Bugün Kabaklar köyü örnek bir çalışmaya imza atarak Şükür Yemeği tertip ettiler. Bu nedenle başta köy muhtarımız olmak üzere tüm köylü vatandaşlarımızı kutluyorum. Yemeğe çevre ilçe ve köylerimizden vatandaşlar, ayrıca bölge idarecileri ile orman ve itfaiye teşkilatlarımızdan geniş katılım oldu" dedi.

"Devlet orman yangınlarında elinden gelen bütün imkanları seferber etmiştir"

Milletvekili Nazlı, orman yangını esnasında devletin elinden gelen bütün imkanları seferber ettiğini belirterek, "Yaklaşık 12 helikopter, uçaklar ve 200 civarında ararözle yangının büyümesini önlemek için büyük çaba gösterildi ve kısa sürede yangın kontrol altına alındı. Ama burada şunu da unutmamak lazım, burada bölge halkının dillere destan bir hikayesi var. Orman yangını esnasında ziyaret ettiğim dışarıdan yangın söndürmeye gelen ekipler bizzat bana; "Bu bölge halkı gibi bir halkı hiçbir yerde görmedik" dediler. Halkın bu kadar fedakarca, canla başla gayret edip, çok tehlikeli alanlara girmek suretiyle yangını söndürmek için gösterdikleri çaba ve fedakarlık hakikaten anlatılmaya değer. Gerek Domaniç'te, gerekse Emet ve Hisarcık'ta bölge insanının orman sevgisi, göstermiş olduğu fedakarlık son derece önemli. Bundan dolayı bölge insanını kutlamak istiyorum. Allah Kabaklar köyümüzü korudu. Çünkü coğrafi yapı olarak etrafı ormanla çevrili bir köyümüz. Orman Bölge Müdürlüğümüz yanan orman alanlarında ağaçlandırma çalışmalarını başlatıyor. 1 yıl içerisinde bölge tamamen temizlenerek ağaçlandırma çalışmaları tamamlanacaktır" diye konuştu.(MA-EFE)