  • BIST 87.477
  • Altın 148,464
  • Dolar 3,7390
  • Euro 3,9945
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 9 °C
  • Halkımız Güçlü Türkiye için 'evet' diyecektir
  • 'O formaya aşığım'
  • Büyükşehir'in mücadele araçları görüntülendi
  • Halkımız Güçlü Türkiye için 'evet' diyecektir
  • 'O formaya aşığım'
  • Büyükşehir'in mücadele araçları görüntülendi
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle

Orman köylüsüne 20,7 milyon TL destek

»
Orman köylüsüne 20,7 milyon TL destek
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından orman köylerinde yaşayan vatandaşlara destek vermeye ve gelir düzeylerini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Samsun'da yaşayan orman köylüsüne 20,7 milyon TL destek sağlandı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından orman köylerinde yaşayanların sosyal ve ekonomik gelişmelerini desteklemek maksadıyla geliştirilen projeler ülke genelinde ara vermeden uygulanıyor. Bakanlığa bağlı Orman Genel Müdürlüğü’nce (OGM) bu projelerin devam ettiği Samsun’daki orman köylülerine 2003 yılından bu yana 20,7 milyon TL kredi desteği verildi.

2017 YILINDA 350 AİLEYE DESTEK
Bölgelerin coğrafi şartları göz önüne alınarak uygun projeleri hayata geçiren Bakanlık, Samsun’da da güneş enerjisi ve fenni arıcılık başta olmak üzere birçok alanda orman köylülerine 20,7 milyon TL kredi desteği sağladı. 2003 yılından bu yana toplamda şehirde 4 Bin 248 aileye destek veren Bakanlık, 2017 yılında da 350 aileye 1 milyon 400 bin TL destek vermeyi hedefliyor.

DESTEK DEVAM EDECEK
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Bakanlık olarak orman köylülerini de düşündüklerini onların kalkınmalarını desteklemek gayesiyle birçok proje geliştirdiklerini ve bu projelerle vatandaşlara ilave istihdam alanları oluşturduklarını söyledi. Orman alanlarında yürütülen faaliyetlerde de orman köylülerini işçi olarak çalıştırdıklarını kaydeden Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bu yıl da bu tür projeleri çeşitlendirerek destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Ülkemizde ilk 50'de olan kooperatifiz'06 Şubat 2017 Pazartesi 18:01
  • Serbest elektrik tüketicisine her şirketten 'promosyon'06 Şubat 2017 Pazartesi 10:00
  • TESK: 'Vergi' indirimi piyasaya can verecek05 Şubat 2017 Pazar 20:27
  • Amasya Turizm Fuarı'nda05 Şubat 2017 Pazar 18:27
  • Ordu ve Giresun her alanda 'kardeş şehir'04 Şubat 2017 Cumartesi 10:00
  • Nohutta yaşanan kriz leblebi üretimini vurdu04 Şubat 2017 Cumartesi 07:45
  • Hedef '1 milyon' istihdam04 Şubat 2017 Cumartesi 06:47
  • 2017'de 'vergi artışı' yok03 Şubat 2017 Cuma 18:18
  • 180 Türk firması dünya arenasında03 Şubat 2017 Cuma 09:00
  • Çorum'un tanıtımda 'sınıfta kalıyoruz'03 Şubat 2017 Cuma 08:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti