Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından orman köylerinde yaşayan vatandaşlara destek vermeye ve gelir düzeylerini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Samsun'da yaşayan orman köylüsüne 20,7 milyon TL destek sağlandı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından orman köylerinde yaşayanların sosyal ve ekonomik gelişmelerini desteklemek maksadıyla geliştirilen projeler ülke genelinde ara vermeden uygulanıyor. Bakanlığa bağlı Orman Genel Müdürlüğü’nce (OGM) bu projelerin devam ettiği Samsun’daki orman köylülerine 2003 yılından bu yana 20,7 milyon TL kredi desteği verildi.

2017 YILINDA 350 AİLEYE DESTEK

Bölgelerin coğrafi şartları göz önüne alınarak uygun projeleri hayata geçiren Bakanlık, Samsun’da da güneş enerjisi ve fenni arıcılık başta olmak üzere birçok alanda orman köylülerine 20,7 milyon TL kredi desteği sağladı. 2003 yılından bu yana toplamda şehirde 4 Bin 248 aileye destek veren Bakanlık, 2017 yılında da 350 aileye 1 milyon 400 bin TL destek vermeyi hedefliyor.

DESTEK DEVAM EDECEK

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Bakanlık olarak orman köylülerini de düşündüklerini onların kalkınmalarını desteklemek gayesiyle birçok proje geliştirdiklerini ve bu projelerle vatandaşlara ilave istihdam alanları oluşturduklarını söyledi. Orman alanlarında yürütülen faaliyetlerde de orman köylülerini işçi olarak çalıştırdıklarını kaydeden Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bu yıl da bu tür projeleri çeşitlendirerek destek vermeye devam edeceklerini belirtti.