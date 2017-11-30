  • BIST 103.984
  • Altın 161,489
  • Dolar 3,9260
  • Euro 4,6760
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 11 °C

Orman Mühendisi Atilla Yılmazer;

» »
Orman Mühendisi Atilla Yılmazer;
Orman Mühendisi Atilla Yılmazer, Orman köylüsü olup orman köyünde ikamet edenlerin, 3 hektara kadar yapacakları özel ağaçlandırma çalışmalarında...

Orman Mühendisi Atilla Yılmazer, Orman köylüsü olup orman köyünde ikamet edenlerin, 3 hektara kadar yapacakları özel ağaçlandırma çalışmalarında harcamalarının yüzde 65'i devlet tarafından karşılandığını söyledi.

Kargı'da Orman Mühendisliği yapan Atilla Yılmazer ağaçlandırma için devletin vatandaşa yüzde 65 oranında hibe desteği verdiğini belirterek, "Orman köyü nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde ikamet eden gerçek kişilere onaylı uygulama projesine göre bozuk orman alanlarında, orman içi açıklıklarda, hazine arazilerinde, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerde ve sahipli arazilerde odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile 3 hektara kadar yapacakları özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmaları için bir defaya mahsus olmak üzere hibeye esas yatırım giderleri cetveli tutarının yüzde 65'i kadar hibe verilebilir" dedi.

Projenin sadece orman köylüsünü kapsamadığını belirten Yılmazer, "Orman köylüsü dışında gerçek ve tüzel kişileri için onaylı uygulama projesi çerçevesinde hibe oranı, bozuk orman alanlarında, orman içi açıklıklarda, hazine arazilerinde, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerde ve sahipli arazilerde asli tür ve odun dışı orman ürünü veren ağaç, ağaççık türleri ile yapacakları özel ağaçlandırma, özel imar-ihya, özel orman fidanlık çalışmaları için hibeye esas yatırım giderleri cetveli tutarının yüzde 25'i kadar hibe verilebilir" diye konuştu.

Hibe desteğinden yararlanmak isteyenlerin neler yapması gerektiği ve hangi süreçlerden geçecekleri konusunda da bilgiler veren Yılmazer, "5 bin metrekare'den büyük sahipli arazilerde yapılan ceviz, badem gibi özel ağaçlandırma çalışmalarında, yapılan toprak tahlili sonucu uygun olan sahalara, başvuru sahibinin Serbest Orman Mühendislerine yaptırdığı projenin Orman Bölge Müdürlüğünce onaylanmasına müteakip Orman Genel Müdürlüğünce Kredi onayı veriliyor ve sahada projede belirtilen çalışmaların tamamlanması sonucu ilgiliye kredi ödemesi yapılıyor. Projeyi gerçekleştirmek isteyenler ayrıntılı bilgi biçin bizlere ulaşabilirler" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maltepe Belediyesinin “Girişimcilik Mutfağı” Altın Karınca Ödülü30 Kasım 2017 Perşembe 17:38
  • Vali Bilmez’in Eşi Meral Bilmez, İzmir’de Gönül Elçileri Buluşmasına Katıldı30 Kasım 2017 Perşembe 17:33
  • Van’da Elektrik Kesintisi30 Kasım 2017 Perşembe 17:33
  • Liseliler Kansere Karşı 168 Kısa Film Çekti30 Kasım 2017 Perşembe 17:23
  • Edirne Belediyesine Bir Ödül Daha30 Kasım 2017 Perşembe 17:23
  • Chp’nin Meclis’te Komisyon Kurulsun Önergesi Reddedildi.30 Kasım 2017 Perşembe 17:13
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın Muş Ziyareti30 Kasım 2017 Perşembe 17:08
  • Kamu Başdenetçisi Malkoç Eskişehir’e Geliyor30 Kasım 2017 Perşembe 17:08
  • İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban Öğrencilerle Bir Araya Geldi30 Kasım 2017 Perşembe 17:08
  • Bilecik Belediyesi ‘Altın Karınca’ Ödülüne Layık Görüldü30 Kasım 2017 Perşembe 17:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti