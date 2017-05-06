Orman: "Oğuzhan’ın Sözleşmesini 5 Yıl Uzatacağız"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Oğuzhan Özyakup'un sözleşmesini 5 yıl uzatacaklarını söyledi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Oğuzhan Özyakup'un sözleşmesini 5 yıl uzatacaklarını söyledi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman katıldığı bir radyo programında önemli açıklamalarda bulundu.

Orman, ilk olarak bu hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe derbisini yönetecek Fırat Aydınus ile ilgili "Taraftarlarımızdan Fırat Aydınus'la alakalı fazla derecede tepki var. Vodafone Arena'ya gelecek, ilk defa burada amaç yönetecek. Uzun zamandır ilk kez Beşiktaş'ın maçını yönetecek. Allah hakem şansı versin" dedi.

"İhtiyaç olursa ezeli rakiplerimizden transfer yapabiliriz"

Siyah-beyazlı takımın başkanı ezeli rakiplerinden yine transfer yapıp yapmayacaklarıyla ilgili bir soruya, "Ezeli rakiplerimizden transfer yapabiliriz, yapılmasın. İhtiyacımız olursa yaparız. Şu anda öyle bir durum görünmüyor. Olursa yaparız. Bu futbolun içinde olan şeyler. Beşiktaş da büyük bir kulüp. Ancak şu anda öyle bir planlamamız yok. Biz bu sene inşallah çok kısıtlı transfer yapıp, takımımızı bir daha ki seneye birbiriyle oynamaya ihtiyacı olan futbolcularla hazırlamak istiyoruz. Transfer planımız yine aynı olacak. Bizim bir zihniyetimiz var, onunla devam edeceğiz. Hiçbir şekilde sansasyonel hamle değil, doğru tercihleri yapacağız. Amaç ile araç farklıdır. Biz ihtiyaç doğrultusunda transfer yapacağız" diye konuştu.

"Mario Gomez'le temaslarımız oldu"

Mario Gomez ile ilgili bir soruya ise Orman, şöyle cevap verdi:

"Mario Gomez ile temaslarımız oluyor ama profesyonel manada değil, insani manada oluyor. Geçenlerde de söyledim. Mario'nun tüm dikkati Wolfsburg'un ligde kalması yönünde."

"Oyuncuların özel hayatına da dikkat diyoruz"

Transfer yaparken, oyuncuların özel hayatlarına dikkat ettiklerini söyleyen Başkan Orman, "Oyuncu transfer ederken sadece sahadaki performansı değil, oyuncunun özel hayatına da dikkat ediyoruz. Çünkü biz "Efendi Beşiktaş" sloganıyla bu yola başladık. Buraya gelecek olan oyuncunun özel hayatında da bu efendiliği sergilemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Transfer yapılacak bölgeler belirlendi"

Yeni sezonun planını şimdiden oluşturduklarını da vurgulayan siyah-beyazlı takımın başkanı, "Transfer yapılacak bölgeler belirlendi. Fakat transferler belli olmadan yorum yapmak istemiyorum. Daha sonra beklenti haline geliyor ve en büyük sorunu ben yaşıyorum" sözlerini sarf etti.

"Atiba'nın futbol kariyeri bittikten sonra kulüpte kalmasını isterim"

Atiba'dan da övgülerle bahseden Orman, "Atiba, camianın çok sevdiği yetenekli oyuncumuz. 1 sene daha sözleşmesi bulunuyor. Sözleşmesi bittikten sonra futbol kariyeri devam eder mi bilmiyoruz fakat kendisinin Beşiktaş camiasında kalmasını istiyoruz. Kulübümüzde yeni yetişecek genç oyuncularımıza çok şey katacağını düşünüyorum.