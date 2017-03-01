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Orman Ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: “Bu Bir Hükümet Sistemidir, Rejim Değişikliği Söz Konusu Değildir”

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Orman Ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: “Bu Bir Hükümet Sistemidir, Rejim Değişikliği Söz Konusu Değildir”
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, referandumla ilgili olarak, "Bu bir hükümet sistemidir. Rejim falan değişikliği söz konusu değildir. Rejim yerinde"...

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, referandumla ilgili olarak, "Bu bir hükümet sistemidir. Rejim falan değişikliği söz konusu değildir. Rejim yerinde" dedi.

Bakan Eroğlu, Afyonkarahisar'a gerçekleştirdiği temasları kapsamında Şuhut ilçesine bağlı Başören köyünde gerçekleştirilen Devlet Su İşleri (DSİ) tesisleri toplu temel atma ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtımı törenine katıldı. Gerçekleştirilen törende konuşan Bakan Eroğlu, 16 Nisan'da yapılacak referandum değişikliğine değinerek, "Türkiye çok stratejik bir coğrafyada burada ayakta kalmak, bayrağımızın sürekli dalgalanması, minarelerden ezanların okunması için istikrar gerekiyor. Büyük Türkiye için istikrar gerekiyor. Bu nedenle, sürekli krizlere, karışıklıklara, neden olan parlamenter sistemden yeni bir sisteme geçiyoruz. Bu bir hükümet sistemidir. Rejim falan değişikliği söz konusu değildir. Rejim yerinde. Rejimimiz 1923'te belirlendi; Cumhuriyet. Dolayısıyla demokrasi, her şey yerinde. Sadece çok başlılıktan, tek bir karar alınacak Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından tesislerin temeli Bakan Eroğlu ve protokol üyeleri tarafından atıldı.

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