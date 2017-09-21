Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Giresun'da 18 projeden oluşan 165 milyon tutarındaki yatırımın toplu temel atma törenine katıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Giresun'da 18 projeden oluşan 165 milyon tutarındaki yatırımın toplu temel atma törenine katıldı.

Giresun Hükümet Konağı önünde düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Giresun'a son bir yılda 102 ayrı projenin yapıldığını belirterek bu projelerin bir yıl içerisinde tamamlanacağını söyledi. Bakan Eroğlu "Bugün burada 18 projenin yer aldığı 165 milyon değerindeki yatırımın resmen temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Yine buraya gelirken boş gelmedik ve 123 milyon lira tutarında 23 projenin müjdesini veriyoruz. Geçen yıl geldiğimizde 79 proje müjde vermiştik ve 23 projede şimdi müjde veriyoruz. Toplamda 102 projeye ulaştı. Daha önce vaat ettiğimiz 79 projenin 54'ü tamamlandı. 25 tanesi ise iş halinde devam etmektedir. Toplam 102 projenin ise 2018 yılı sonuna kadar bitirilmesini sağlayacağız. Biz temel atıp bırakmıyoruz. Bu projeler içerisinde barajlar, göletler, derelerin ıslahı, mesire alanları bulunmaktadır. Bununla birlikte Orman Genel Müdürlüğü artık vatandaşların kalkınması, refahı için çalışıyor. Ormanlarda gelir getirici ceviz, badem, bal ormanları oluşturmak bizden. Satıp kazanması ise vatandaşlarımızdan. Hem de 49 yıllığına. Bu süreyi az bulanlar var ama merak etmesinler beden 49 yıl sonra gelecek bakana da mektup yazıp bir 49 yıl daha uzatmasını isteyeceğiz" dedi.

"Onlar yürüsün biz işimizi yapacağız"

CHP'nin düzenlediği "Fındıkta Adalet" yürüyüşüne de gönderme yapan Bakan Eroğlu "Birileri yürüsün biz hizmet yapalım. Bu işler yürümekle olmuyor. Biz fındıktaki sorunları çözmek için TMO'yu devreye koyduk. Eksikliklerini de gidererek çürük, çatlak oranlarını da yükselterek üreticilerin kolaylıkla fındığını satmalarını sağlayacak düzenlemeler yaptık. Ödemeleri ise 15 günden bir haftaya indirdik. Başka eksikler de varsa bunu da düzenlemek için çalışacağız. Onlar yürüsün biz işimizi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmanın ardından Vali Harun Sarıfakıoğullalrı, Milletvekilleri ve protokol üyelerinin katılımıyla toplu temel atma töreni yapıldı. Ardından ise gelir getirici orman arazilerinin kullanacaklar için kura çekimi gerçekleştirildi. Bakan Eroğlu daha sonra Valilik'te düzenlenen İl Koordinasyon kurulu toplantısına katıldı.