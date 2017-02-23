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Orman Ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’na Ziyaret

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Orman Ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’na Ziyaret
Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, ile AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu'nu ziyaret ederek destek istediler.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, ile AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu'nu ziyaret ederek destek istediler.

Belediye Başkanı Hasan Kara, Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ile birlikte Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu'nu ziyaret etti.

Belediye Başkanı Kara, " Bu ziyarette Kilis'in içme suyu problemini kökten çözecek olan ve yapımı devam eden Yukarı Afrin barajı bu sene başlanacak olan İsale hattı ve Arıtma tesisi Ali Fakı deresi kuşaklama hattı yine yapılacak olan Aşağı Afrın barajı ve sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Resul Osman dağında yapımı devam eden Recep Tayyip Erdoğan mesire alanındaki yapılmış ve yapılacak çalışmalarla ilgili kendilerine Kilis halkı adına şükranlarımızı ifade ettik Bakanımızda her zaman Kilis halkının yanında olduklarını ifade ederek her konuda desteklerini ifade ettiler" diye konuştu.

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