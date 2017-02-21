Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Ormancılık Çalışmalarında Da Kktc’nin Yanında

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) her konuda olduğu gibi ormancılık çalışmaları hususunda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne...

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) her konuda olduğu gibi ormancılık çalışmaları hususunda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) desteğini sürdürüyor.

Bu çerçevede KKTC ile imzalanan "Ormancılık Alanında Yardım ve İşbirliği Protokolü"nün devamında hazırlanan Ormancılık Faaliyetleri Eylem Planı (2014-2018) kapsamında Türkiye, 2 milyon 360 bin fidanı toprakla buluşturdu.

2 milyon 360 bin fidan toprakla buluşturuldu

KKTC'nin yüzde 23'lük kısmının ormanlık alan olduğunu belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "Türkiye olarak bu ormanların korunması, bakımı ve artırılması hususlarında KKTC'ye desteklerimizi sürdürüyoruz. KKTC ile imzaladığımız protokol çerçevesinde hazırlanan eylem planı ile bugüne kadar ada da 12 bin 757 dekar alanda 2 milyon 360 bin fidanı toprakla buluşturduk. Bu fidanların bir bölümü ise gelir getirici türlerden oluşuyor. Böylece bu fidanlar dikildiği bölgedeki vatandaşlara gelir kaynağı da olacak" diye konuştu.

KKTC'deki ormancılık faaliyetlerinin sadece açık alanlardaki ağaçlandırma ile sınırlı kalmadığını vurgulayan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "Geçitköy Barajı etrafına bir mesirelik alan tesis ediyoruz. Ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Lefkoşa'da yaptırılmakta olan Hala Sultan Külliyesi'nin peyzaj ve uygulama projesini yürütüyoruz. Diğer yandan KKTC'de önemli bir dini ziyaret yeri olan Hz. Ömer Türbesi'nde de ağaçlandırma çalışmalarımız bulunuyor" değerlendirmesini yaptı.

Geçitköy mesire yeri yüzde 70'e ulaştı

Geçitköy mesire yerinin yapım çalışmalarının yüzde 70 seviyesine ulaştığının altını çizen Prof. Dr. Eroğlu, "Bu çerçevede kır lokantası, kır kahvesi, ibadethane, büfe, yöresel ürünler satış yeri, ilk yardım binası gibi üst yapı tesislerinin kurulum işlemleri büyük ölçüde bitirildi. Yapımı devam eden diğer işlerin de tamamlanması ile bu mesirelik alan hizmete alınacak" açıklamasını yaptı.

Hala Sultan Külliyesi'ne 2 bin 850 adet fidan dikildi

Hala Sultan Külliyesi'nde 20 bin metrekarelik peyzaj düzenlemesi yapıldığını ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "Bu düzenlemenin yapılabilmesi için Türkiye'den 10 dikim işçisini burada görevlendirdik. Bu işçilerimiz külliye bahçesinde 10 günlük süre içinde çeşitli türlerde 2 bin 850 adet fidanı toprakla buluşturdu" dedi.

Hz. Ömer Türbesi etrafındaki kayalar parçalanarak fidan dikildi

Hz. Ömer Türbesi etrafında da çalışmalar yürüttüklerini belirten Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "Bu türbe kayalık bir arazide bulunuyor. Buralarda kayaları parçalayarak dikim çukurları açtık. Daha sonra ise bu çukurları organik toprak ile takviye ettik ve ülkemizden gelen fidanları buralara diktik. Hz. Ömer Türbesi'nde 700 metrelik yeşil kuşak ağaçlandırmasını tamamladık" diye konuştu.

Eylem planı çerçevesinde KKTC'ye 1 adet ekskavatör, 1 adet arazöz, 3 adet pick up ve ormancılık ile yangınla mücadelede kullanılabilecek birçok malzeme ve ekipmanın hibe olarak verildiğini ifade eden Prof. Dr. Eroğlu, "Her daim KKTC'nin yanında olduk bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.