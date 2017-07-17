Orman Ve Su İşleri Bakanlığı’ndan “Şehr-i Derya” Açıklaması

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Eskişehir'de "Şehr-i Derya" olarak da adlandırılan DSİ'ye ait rekreasyon alanı ile alakalı basında çıkan haberler üzerine...

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Eskişehir'de "Şehr-i Derya" olarak da adlandırılan DSİ'ye ait rekreasyon alanı ile alakalı basında çıkan haberler üzerine bir açıklama yaptı.

Açıklamada, haberlere konu olan Kanlıpınar Göletinin, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 1978 yılında sulama ve taşkın koruma maksadıyla inşa edildiği, ancak; Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi bu alana kurulması üzerine Kanlıpınar Göletinin rekreasyon maksatlı hizmet vermeye devam ettiği belirtildi. Bu göletin yerleşim yerlerine yakın olmasından dolayı etrafının rekreasyon maksatlı kullanılması gayesiyle işletmesinin 12 Mart 2012 tarihinde Odunpazarı Belediyesine 5 (beş) yıllığına devredildiği anlatılan açıklamada, "Ülkemizde meydana gelen orman yangınlarında helikopterlerin etkili kullanımını sağlamak ve yangına müdahale sürelerini kısaltmak için ormanlık alanlardan su temini maksadıyla bu depolama alanları Orman Genel Müdürlüğü'nün istifadesine sunulmuştur. Bu çerçevede DSİ tarafından inşa edilen bütün baraj ve göletlerde Orman Genel Müdürlüğü orman yangınlarını söndürme maksadıyla su almaktadır. Orman ve Su İşleri Bakanlığı orman yangınlarında ihtiyaç olması halinde kolay bir şekilde buradan su alınması maksadıyla Kanlıpınar Göleti'nin işletmesini bizzat kendisi yapacaktır. Rekreasyon maksadıyla başta Odunpazarı Belediyesi olmak üzere bütün Eskişehirli vatandaşlarımızın etkin istifade etmeleri için her türlü hizmet sağlanacaktır. Temel arzumuz Eskişehirli vatandaşlarımızın daha kaliteli ve etkin hizmetlere kolaylıkla ulaşmasını sağlamaktır" denildi.

Politik bir yaklaşım sergilenmesi söz konusu değil

Açıklamada, haberlerde iddia edildiği gibi politik bir yaklaşım sergilenmesi söz konusu olmadığı belirtilerek şöyle denildi;

"Zira 2014 yılındaki belediye seçimlerinden sonra sözleşme devam ettirilmiştir. Gölet ile mütemmim cüz olan rekreasyon alanı bir bütün halinde işletilecek, Şehr-i Derya Parkı bundan sonra da Eskişehirlilere en iyi şekilde hizmet vermeye devam edecektir. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu Bakanlığı döneminde Eskişehir'e ayrıca bir önem vermiş, Eskişehir'in hak ettiği yatırımları alması için elinden geleni yapmış, yapılan yatırımları da yakinen takip etmiştir. AK Parti Hükümetleri tarafından Eskişehir'e son 14 yılda 15 milyar TL tutarında yatırım yapılmıştır. Bu rakamın 1 milyar 217 milyon TL'si de Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımızca Eskişehir'de 8 adet baraj ve 6 adet gölet inşa edilmiş, 86 bin 80 dekar arazi sulamaya açılmış ve çiftçilerimize yıllık 38 milyon TL zirai gelir artışı sağlanmıştır. Ayrıca 27 derenin ıslahı tamamlanmıştır. Ormancılık alanında da büyük başarılara imza atılmış, 63 milyon fidan toprak buluşturulmuş, 1 şehir ormanı, 7 bal ormanı ve 12 mesire yeri tesis edilmiştir. Orman mahallelerinde yaşayan 4.718 aileye 39,3 milyon TL ferdi kredi ve hibe desteği sağlanmış ve orman mahallelerinde yaşayan ailelerimiz için yeni gelir kapıları açılmıştır. 21 adet Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu, 5 adet Havaalanı Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu ve 1 adet Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi kurulmuştur."