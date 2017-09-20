Orman Yangınlarına Karşı Yasaklar Açıklandı

Bolu'da son günlerde meydana gelen orman yangınlarına karşı, Bolu Valiliği'nden alınacak önlem ve yasaklarla ilgili açıklama yapıldı.

Bolu'da son günlerde meydana gelen orman yangınlarına karşı, Bolu Valiliği'nden alınacak önlem ve yasaklarla ilgili açıklama yapıldı.

Eylül ayında hava sıcaklıklarının yüksek, nem oranının ise düşük seyretmesi nedeniyle olası orman yangınlarının önüne geçilebilmesi amacıyla alınan önlemler Bolu Valiliği tarafından açıklandı.

Bolu ili dahilindeki tüm ormanlık alanlara, görevliler dışında girişlerin 22.09.2017 günü saat 24.00'a kadar 6381 sayılı Orman Kanununun 74. Maddesi gereğince yasaklandığının belirtildiği açıklamada şu maddeler yer aldı:

Ormanlarda şüpheli araç ve şahıslar görülmesi halinde, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince orman dışına çıkarılacak, gerekmesi halinde Jandarma ve Emniyet birimlerince yardımcı olunulacaktır.

Mesire alanları haricinde piknik yapılmasına müsaade edilmeyecektir.

Tarla, bağ-bahçe, fındık alt temizliği ve anız yakılmasının yasak olduğu hususunun, cami ve belediye hoparlörü vasıtası ile halka duyurulacak, yasağa uymayanlar hakkında görevlilerce yasal işlem yapılacaktır.

Orman yangınlarıyla mücadelede çalışan tüm iş makineleri ile itfaiye ekiplerinin teyakkuz halinde bulundurulması sağlanacaktır.