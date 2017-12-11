Ormanda Kaybolan Alzheimer Hastası Adam Bulunamıyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan Alzheimer hastası Ahmet Sevinç'i (67 bulmak için dünden bu yana AFAD, AKUT...

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan Alzheimer hastası Ahmet Sevinç'i (67 bulmak için dünden bu yana AFAD, AKUT ekipleri jandarma ve köylüler tarafından yapılan arama çalışmalarından henüz bir sonuç alınamadığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Dereköy'de yaşayan Ahmet Sevinç (67), dün sabah saatlerinde bir yakınıyla birlikte mantar toplamaya gittiği 7 kilometre uzaklıktaki Gülbahçe mevkisindeki ormanlık alanda kaybolmuştu.

Sevinç'i bulmak için AFAD, AKUT ekipleri jandarma ve köylüler tarafından yapılan arama çalışmalarından dünden bu yana bir sonuç alınamadı. (MA-EFE)