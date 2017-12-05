Ormandan Topladıkları Mantar Zehirledi

Eskişehir'de 2 kişi, ormandan topladıkları mantarı yedikten sonra zehirlenip hastanelik oldu.
Olay, Sarıcakaya ilçesi Laçin Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. M.A. (66) ve Z.A. (51) isimli kişiler ormanlık alandan yabani mantar topladı. Daha sonra mantarları pişirerek yiyen ikili, zehirlenerek Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zehirlenen kişilerin hayati tehlikesi bulunmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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